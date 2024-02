Mónica García apela al "cambio de paradigma" en Galicia con Sumar y a recuperar el "orgullo" de la sanidad pública

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha apelado este viernes a la necesidad de que haya un "cambio de paradigma" en el modelo de atención sanitaria en Galicia, y ha subrayado que son necesarios gobiernos "que crean en su sanidad" y que "cuiden a sus profesionales". Así lo ha trasladado, en declaraciones a los medios, antes de participar en un acto con colectivos sanitarios, en compañía de la aspirante de Sumar Galicia a la presidencia de la Xunta, Marta Lois, y del candidato número 1 por Pontevedra, Ramón Sarmiento, entre otros. La ministra ha reiterado el mensaje de que "si entra Sumar, sale el PP, sale Rueda" de la Xunta de Galicia, y ha advertido de que "hay quien quiere" que las elecciones gallegas del 18 de febrero sean "una especie de segunda ronda, de segunda vuelta de lo que no pudo ser el 23 de julio". "No, estas elecciones van de los gallegos, de su sanidad, de su vida, su bienestar", ha puntualizado. Mónica García también ha querido enviar un mensaje a Feijóo, por insinuar que "no se habla de sanidad" con motivo de estos comicios. "No, señor Feijóo. No hablará usted de sanidad, porque claro, se ha liado, entre tanto terrorismo, tanto 'se rompe España' y tanto apocalipsis. Nosotros sí hablamos de sanidad", ha sentenciado. En ese sentido, ha subrayado que las elecciones gallegas "van de tener más o menos pediatras, de esperar 8 meses o unas semanas, de tener cita en el médico de Atención Primaria en dos días o dos semanas". Al respecto, ha reivindicado que el objetivo de Sumar es, también en Galicia, "mejorar la vida de la gente". RECUPERAR EL "ORGULLO" POR LA SANIDAD PÚBLICA Mónica García ha recalcado que el Ministerio de Sanidad trabaja para fortalecer esa Atención Primaria, para reforzar la atención a la salud mental y para que el sistema nacional de salud "vuelva a ser el orgullo, la joya de la corona del Estado de Bienestar". En ese sentido, ha lamentado que los años de gobierno del PP en España fueron "muy dolorosos" para la sanidad pública y ha lamentado ha habido gobiernos que han hecho gala de "los recortes, las privatizaciones y la mala gestión". "En Galicia tiene que haber un cambio de paradigma", ha proclamado, al tiempo que ha prometido que su Ministerio estará "codo con codo" con aquellas Comunidades Autónomas que quieran "reforzar su sistema de salud", que quieran "ensancharlo" y ampliar su cartera de servicios. GIRO DE 180 GRADOS TRAS AÑOS DE "MALTRATO" Por su parte, la candidata a la presidencia de la Xunta, Marta Lois, ha apostado por dar "un giro de 180 grados" a la sanidad pública gallega, tras 14 años de "maltrato y desmantelamiento" por parte, primero de Feijóo, y luego del "presidente no electo" Alfonso Rueda. La candidata ha repetido la apuesta de Sumar Galicia por "políticas útiles, que mejoren la vida de la gente" y ha incidido en que, si los gallegos votan el 18F igual que lo hicieron el pasado 23 de julio, habrá "un cambio histórico". Por ello, ha insistido en que su formación tendrá un "rol decisivo" para que Rueda "salga de la Xunta". Marta Lois también ha recordado algunas de las principales apuestas de Sumar para el ámbito sanitario, entre las que ha destacado el refuerzo de la Pediatría para que el máximo de tiempo en conseguir una cita sea de 2 días; aumentar los recursos e inversión, tanto en infraestructuras como en personal; o garantizar el derecho a la atención ginecológica adecuada en el sistema público. Finalmente, tras reafirmar que, "por supuesto", Sumar Galicia estará el domingo en la manifestación en defensa de la sanidad pública, ha reiterado que "los gallegos están hartos de las mentiras del PP y de la manipulación de Rueda" y así lo demostrarán en el acto del domingo, que va a ser "un clamor".