María Peláe y St. Pedro abrirán la final de Benidorm Fest 2024, que cerrará Almácor

Benidorm (Alicante), 2 feb (EFE).- María Peláe, en primer lugar, y uno de los grandes favoritos a la victoria, St. Pedro, en segundo, abrirán la final de Benidorm Fest 2024, que cerrará Almácor, según el sorteo celebrado este viernes ante la prensa.

El azar ha querido que el orden concreto sea el siguiente: 1) María Peláe con 'Remitente'; 2) St. Pedro, con 'Dos extraños'; 3) Angy Fernández, con 'Sé quién soy'; 4) Jorge González, con 'Caliente'; 5) Nebulossa con 'Zorra'; 6) Sofía Coll, con 'Here to stay'; 7) Miss Caffeina, con 'Bla Bla Bla' y 8) Almácor, con 'Brillos platino'.

De acuerdo con lo visto en las semifinales, los principales aspirantes a representar a España en Eurovisión 2024 en Malmö (Suecia) participarán en la primera mitad de la gala, que volverá a tener lugar en el Palau d'Esports l'Illa de Benidorm (Alicante).

Parte de la atención de los seguidores está puesta en Jorge González, quien obtuvo la mejor nota del jurado demoscópico y el televoto, pero una de las peores del jurado, lo que le dejó en el tercer lugar entre los clasificados en su eliminatoria, aparentemente lejos de las opciones de triunfo.

Ayer todo el cariño del público me h dado el chute par pensar que no esá todo perdido y voy a luchar por ese apoyo. Ya di todo de mí pero voy a dar aún más. Me siento un ganador aún así. Que vivamos la fiesta de Benidorm Fest.

"Nunca he querido compararme con nadie: es simplemente un hombre haciendo lo que estamos acostumbrados a ver en mujeres", ha dicho este viernes respecto a las similitudes entre su propuesta y la de Chanel, a la que homenajea en su puesta en escena.

Ignorante de si eso le ha podido penalizar en las valoraciones, el madrileño en cualquier caso no tira la toalla: "Ayer todo el cariño del público me ha dado el chute para pensar que no esá todo perdido y voy a luchar por ese apoyo. Ya di todo de mí, pero voy a dar aún más", ha prometido.

Muy agradecido también está el máximo aspirante al triunfo, St. Pedro, incrédulo por "el cariño de los eurofans", que no se esperaba, mientras que los ganadores de la primera semifinal, Nebulossa, han celebrado la visibilidad que Benidorm Fest le ha dado "a un grupo emergente" como ellos.

"Y si llevamos 'Zorra' a Europa, sería una ilusión", ha declarado María Bas, cincuenta por ciento de este dúo alicantino, justo antes de que su pareja y compañero de formación, Mark Dasousa, le diera las gracias a ella por tomar la iniciativa de enviar la canción en secreto a RTVE y confesara que él de partida "no confiaba en esto".

María Peláe, por su parte, que quedó segunda en el cómputo general de su semifinal, ha destacado "los mensajes de emoción y de puño en el pecho" recibidos por su reivindicativa 'Remitente'. "Vine para contar y cantar y este sábado volveremos a hacerlo multiplicado por cien", ha anticipado la malagueña, que repite el mismo puesto de actuación que en su eliminatoria.

"La sensación para nosotros es de que hemos formado parte de una edición superdiversa, que la música española está representada en todas sus vertientes y que ha sido una oportunidad de hacer algo que no se suele hacer en el mundo del que venimos", ha celebrado por su parte el grupo "indie" Miss Caffeina, que consiguió la segunda mejor nota de la primera semifinal.

Quien también sale triunfal de estas semifinales es Angy Fernández, en lo que supone su regreso a la música. "He hecho varios concursos y se pasa mal en ellos, pero lo estoy viviendo desde otro lado, de no juzgarme, de pasarlo bien. Estoy renaciendo. Yo no me veía en Malmö, pero ahora que tengo un pie, será increíble", ha destacado la mallorquina. EFE

