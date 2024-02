María de Valdés y Ángela Martínez, sueños parisinos en Doha

Francisco Ávila

Doha, 2 feb (EFE).- La malagueña María de Valdés y la ilicitana Ángela Martínez, las dos representantes españolas en los 10k aguas abiertas, prueba del programa olímpico, sueñan con su clasificación a 5.000 kilómetros de la capital parisina, una carrera que se nadará este sábado en el puerto viejo de Doha.

Ambas se juegan hacer historia, porque nunca antes dos españolas se han clasificado conjuntamente para disputar esta prueba. En el pasado compitieron Yurema Requena (Pekín 2008), Erika Villaecija (Londres 2012 y Río 2016) y Paula Ruiz (Tokio).

Dos en unos mismos Juegos, nunca se ha producido y ahora existe una posibilidad muy real. La malagueña María de Valdés, después de una lesión que le impidió competir el verano en el Mundial de Fukuoka, y de un año difícil por la muerte de su padre, quiere mostrar su mejor versión.

"Llego bien, tengo muchas ganas, mucha ilusión para conseguir esa plaza para los Juegos. La preparación ha sido bastante dura. Sobre todo en lo personal, pero lo he podido llevar bien, gracias a los entrenadores y la psicóloga", insistió.

Comenzó la preparación, tras clasificarse en Funchal, y pasó un mes realizando entrenamientos en altura en Sierra Nevada. "Ha sido un mes bastante duro, pero tenia mucha ilusión. Después estuve tres semanas de concentración en Málaga, estoy muy contenta con todo", dijo.

Habla la fuengiroleña de lo importante que es la cabeza para los deportistas: "Si mentalmente no estás bien, al final caes", recuerda, por eso ahora espera conseguir "la mejor versión de María de Valdés y dar lo mejor de mi, mañana sábado".

Comenta que no es una carrera más, es un preolímpico. "Todas estaremos al cien por cien, todas queremos esa plaza. Creo que será una carrera rápida y la que aguante se llevará la plaza. Espero estar ahí arriba, codo a codo con las mejores, y a ver qué pasa", analiza.

Recuerda de Valdés que se quedó a las puertas de competir en Tokio y lo pasó muy mal. "Supe subir otra vez, seguí trabajando. Los deportistas tenemos que ser constantes para después conseguir resultados", añadió.

La estrategia para mañana la tiene clara: "Salir arriba y mantener el ritmo de las demás. Al final es jugártela con ellas al esprint, que eso supondría que tienes el nivel para ello. He estado trabajando en ello, para salir rápida y tener opciones al final".

La malagueña recuerda que ha mejorado en experiencia, que es muy importante en estas pruebas de aguas abiertas. "También la forma física, la fuerza en el gimnasio, que era lo más me costaba. Me veo muy fuerte y el hecho de estar en altura, me beneficia bastante", dijo.

Comenta que el circuito le gusta. "He tenido buenas sensaciones. Hoy -viernes- Hemos ido a tocar agua, que está a 20 grados de temperatura, un poco fresquita", ríe.

Dice que clasificarse para los Juegos sería "un sueño cumplido", en "un año difícil". "Casi no me creo estar aquí, quiero disfrutarlo. Se lo dedicaría a mi padre, que me está viendo desde arriba, a mi familia y a mi entrenador Jesús de la Fuente", indica.

La ilicitana Ángela Martínez, que rozó el 'top ten' en el Mundial, al finalizar en undécima posición, también ha destacado la dureza de la preparación.

"Lo hemos hecho al milímetro y con mucha ilusión para conseguir el objetivo", dijo Martínez, quien se siente optimista y con ganas de darlo todo, aunque "en el deporte nunca se sabe al cien por cien" lo que puede pasar.

"Sí que he visto la zona de competición, y me ha parecido que es un circuito bastante claro, pero lo dificulta un poco las condiciones meteorológicas, ya que hay muchas olas previstas. De todas maneras, creo que si todo sale bien, lo conseguiremos", insistió. EFE

