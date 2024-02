Feijóo inicia la campaña achacando al Gobierno la "inaceptable" situación de las infraestructuras gallegas

El líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha escogido Pedrafita do Cebreiro (Lugo) como primera parada de su, previsiblemente, abundante agenda en la campaña para las elecciones gallegas del 18 de febrero para denunciar la "inaceptable" situación de las infraestructuras en la Comunidad, de la cual ha acusado al Gobierno central. Ha escogido una estación de servicio y como paisaje de fondo el viaducto de la A-6 caído en junio de 2022 para comparecer ante los medios de comunicación con un discurso que, salvo cuando han tocado las preguntas de la prensa, apenas ha tenido referencias a la política estatal. Feijóo ha estado acompañado de la cabeza de lista por Lugo al 18F y presidenta provincial del partido, Elena Candia, de la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade de la Xunta, Ethel Vázquez, así como de portavoces locales y alcaldes de la comarca. Ha centrado su intervención en, por una parte, criticar que el viaducto de la A-6 lleve "30 meses" inoperativo por obras y la caída del año 2022: "Por tanto, Galicia lleva dos años y medio sin su principal arteria de conexión con el resto de España". Dicho esto, se ha preguntado "si esto sería admisible en el acceso a Madrid o a Cataluña". Es más, se ha mostrado convencido de que la Generalitat "no" iba a aceptar que "la principal arteria de conexión con el resto de España llevase dos años y medio cortada". Actualmente, desde finales de diciembre, solo está abierto un carril del puente que va en sentido a la meseta. ÓSCAR PUENTE, "ESPECIALIZADO EN TWITTER" "Yo vengo aquí a decir que es inaceptable", ha esgrimido Feijóo, antes de cargar directamente contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, "mucho más especializado en Twitter que en infraestructuras". Según ha lamentado Feijóo, la situación de las vías gallegas "se asemeja a un panel de un aeropuerto en el que se lee 'aplazado' o 'cancelado'". También ha criticado el estado de la A-52 y la Autovía del Cantábrico, que "se corta frecuentemente por la niebla". "Las peores carreteras de Galicia son las del Gobierno central, ya sean nacionales o autovías", ha añadido. Y, en cuanto a las dotaciones ferroviarias, Feijóo ha culpado al Gobierno central de los "tres años de retraso" de la llegada de los Avril para que el AVE llegue más allá de Ourense. Todo ello lo ha relacionado con las "muchas facturas" que el Gobierno central debe pagar "para mantenerse". "La desigualdad es el 'marchamo' del Gobierno actual", ha aseverado el líder del PP. FEIJÓO: "UNA CAMPAÑA ESPECIAL PARA MÍ" Más allá de las denuncias sobre las infraestructuras, el primer discurso del líder de la oposición estatal en esta campaña ha sido "felicitar" a su sucesor como presidente de la Xunta y candidato a la reelección, Alfonso Rueda, por su "excelente gestión" al frente del Gobierno autonómico. Aunque su primer acto de campaña con él será este sábado en Pontevedra, sí ha resaltado su "balance económico y social potente" en comparación al resto de España y ha elogidado que mantuviese "unido al partido" durante estos casi dos años y empiece ahora una campaña de "ilusión" para dar a Galicia "estabilidad" en los comicios. En este contexto, Feijóo ha reconocido que para él será una "campaña especial", ya que serán las primeras autonómicas en 15 años en las que no será candidato. "Vengo aquí a servir, a ponerme a disposición del candidato. Estaré allí donde se me indique y allí donde Rueda y el PPdeG así lo considere oportuno", ha prometido. CHARLA CON UNOS VECINOS El también expresidente de la Xunta ha aprovechado para intercambiar unas palabras con un grupo de vecinos que se han acercado hasta el punto. Un nonagenario le ha reprochado su poca presencia en Galicia. "Vengo cuando puedo", le ha respondido el presidente del PP, entre risas. Otra señora ha visto la oportunidad de pedirle que, cuando llegue al poder, quite el Impuesto al Patrimonio, aunque Feijóo le ha recordado que en Galicia ya está bonificado "al 50 por ciento". El líder popular ha debatido brevemente sobre fiscalidad y charlado unos minutos con el grupo de vecinos antes de emprender la marcha a Monforte de Lemos para participar en una comida-mitin.