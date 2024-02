Feijóo avisa que reformar el terrorismo en Código Penal sacaría terroristas a la calle y no sería admisible en la UE

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avisado este viernes al Gobierno de Pedro Sánchez que reformar el delito de terrorismo en el Código Penal para "intentar sortear la legislación" sería un "fraude legal" que podría sacar a la calle a "centenares" de terroristas, algo que sería "un disparate". Es más ha recalcado que en Europa "no es admisible" porque el delito de terrorismo está tipificado en el derecho europeo. Así se ha pronunciado Feijóo en una comparecencia ante los medios en Piedrafita de Cebreiro (Lugo) al ser preguntado por la información del diario La Vanguardia acerca de que el Gobierno y Junts exploran nuevas vías en esa línea para aprobar la ley de amnistía, que se mantendría en su actual redacción, si bien se abordaría una reforma del Código Penal relativa a los delitos de terrorismo. Esa tesis ya la lanzó el dirigente de En Comú Podem y exdiputado en el Congreso Jaume Asens esta semana al proponer reformar el delito de terrorismo del Código Penal como "punto medio" entre las posiciones de Junts y PSOE para desencallar la ley de amnistía. En su primer acto de campaña ante las elecciones gallegas del próximo 18 de febrero, Feijóo ha indicado que el delito de terrorismo está tipificado en el Derecho europeo y no cabe "un fraude legal para intentar sortear la legislación española cuando la legislación española está sometida también a la legislación europea". Feijóo ha asegurado que Sánchez en la legislatura anterior "convenció a los españoles" de que la amnistía "no entraba en el ordenamiento jurídico pero ha añadido que, después de perder las elecciones en julio del 2023, "empezó a intentar convencer a los españoles que se podrían amnistiar delitos". Según ha añadido, después ha "evolucionado" asegurando que se pueden "amnistiar delitos de terrorismo, si es un poco de terrorismo" y ahora "parece ser que lo que va a cambiar es el concepto del delito de terrorismo para amnistiar los delitos de terrorismo". Aunque ha dicho desconocer si al final el Gobierno llevará a cabo esa reforma del Código Penal, ha avisado que esto parece "una variación del mismo fraude legal" al que les tiene "acostumbrados" Pedro Sánchez. De hecho, ha recordado que en la anterior legislatura para "solucionar" su "viabilidad" ya suprimió el delito de sedición. "Supongo que ahora en España no se suprimirá el delito de terrorismo, porque habría centenares de personas que saldrían a la calle y me parece que eso sería un disparate, pero ya insisto, esto en Europa no es admisible", ha proclamado. Por todo ello, ha insistido en que "no cabe un fraude legal para intentar sortear la legislación" "No sé si lo va a hacer o no, lo que sí le puedo asegurar es que el engaño continúa", ha resaltado el presidente del PP. ACTOS DE "TERROR" EN CATALUÑA EN 2019 Asimismo, y después de que Sánchez asegurase este jueves en Bruselas que no hay delitos de terrorismo relacionados con el 'procés' y se mostrase convencido de que así lo van a concluir los tribunales, Feijóo ha subrayado que a quien le corresponde tipificar si unos actos tienen o no la consideración de terrorismo es a los jueces. Feijóo ha insistido en que en Cataluña se produjeron "actos de terror" tras la sentencia del Supremo en 2019 durante "varias semanas", con "violencia", "gente que no podía salir a la calle", "interrupciones de autovías", "incendios de material urbano" y "golpes a los policías". Tras reiterar que a quien le corresponde tipificar los delitos es a los jueces, ha pedido a Sánchez que "no se convierta en un juez del Tribunal Supremo". "Nos tiene acostumbrados ya a muchas cosas, pero de momento el Tribunal Supremo es el que decide, en el caso de aforados, si hay algún acto de terrorismo o no, y otras instancias judiciales en el caso de personas que no estén aforadas", ha finalizado.