Feijóo acusa al Gobierno de "inacción" ante los "insultos" a los agricultores y de "mirar para otro lado" con la sequía

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este viernes al Gobierno de Pedro Sánchez de "inacción" ante los "insultos" y "menosprecios" que están recibiendo los agricultores españoles y de "mirar para otro lado" con la sequía, que es "el principal problema de la agricultura española". Así se ha pronunciado en una comparecencia ante los medios en Piedrafita del Cebrero (Lugo) en su primer acto de campaña para las elecciones gallegas del 18 de febrero, donde ha trasladado el apoyo "inequívoco" del PP a la situación de los agricultores. "Me parece inadmisible e inaceptable los insultos, los menosprecios que están recibiendo los agricultores españoles con la inacción del gobierno de España como acompañante", ha proclamado. El presidente del PP ha calificado de "impropio" que productos "perfectamente garantizados desde el punto de vista higiénico y sanitario" sean "volcados" en las carreteras europeas y el Gobierno de España "no se preocupe por la situación inadmisible que están sufriendo los agricultores en España". Este viernes el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha calificado de "intolerables" los ataques franceses a transportistas y productos españoles y ha avanzado que ha recibido un carta de su homólogo galo Didier Guillaume en el que le pide "disculpas" y "lamenta" lo ocurrido. Además se ha comprometido a seguir trabajando con las organizaciones agrarias para encontrar soluciones y avanzar en el futuro. PIDE "MÁS SENSBIBILIDAD CON LOS AGRICULTORES" Tras asegurar que trató la situación de la agricultura este jueves en Bruselas con el presidente del PPE, Manfred Weber, Feijóo ha indicado que "lo que necesita el campo español es menos burocracia y más ayudas". "Lo que necesita el campo español es más sensibilidad con los agricultores y menos exigencias y menos competencia desleal de productos que vienen de otros países y de otros continentes sin cumplir la inmensa mayoría de los reglamentos y de las garantías que se le piden a los productos españoles", ha enfatizado. Además, Feijóo ha afirmado que es "un verdadero despropósito el enfrentamiento" que mantiene el Ministerio de Medio Ambiente "hacia la agricultura y la ganadería española", que sufre un incremento de los precios y dificultades burocráticas. El presidente del PP ha criticado además que tanto el Ministerio de Medio Ambiente como el Ministerio de Agricultura "estén mirando para otro lado cuando el principal problema de la agricultura española es la sequía". "Llevamos cinco años sin infraestructuras hídricas, llevamos cinco años enfrentando un problema sin ninguna solución", ha exclamado. Asimismo, el presidente del PP ha asegurado que es "inadmisible" el "impuestazo" anunciado por el Gobierno a los agricultores. "No es inteligente, es indecente", ha recalcado, contraponiendo esta subida con el impuesto 0 para el rural promovido por la Xunta de Galicia.