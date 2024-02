El PP pide a Armengol que no devuelva la ley de amnistía a la Comisión de Justicia y recurrirá si lo hace

El PP ha pedido a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que paralice la tramitación de la ley de amnistía y no sea devuelta a la Comisión de Justicia ya que fue rechazada por mayoría absoluta, avanzando que apelarán a cualquier instancia si lo hace. Así lo ha señalado este viernes el portavoz 'popular' en el Congreso, Miguel Tellado, en declaraciones a Antena 3, recogidas por Europa Press, en las que ha anunciado que su grupo presentó ayer un escrito dirigido a Armengol, "advirtiéndole de que la ley ha finalizado su tramitación" porque en el Pleno del martes hubo "mayoría absoluta" de votos negativos contra la misma y, a su juicio, no puede retornar a la Comisión de Justicia. Tellado ha argumentado que "muchos juristas y letrados" así lo advierten, por lo que ha instado a la presidenta del Congreso a que "no siga por esa vía", ya que el PP piensa "apelar a cualquier instancia" y se reserva "cualquier tipo de acción". "Y cuidado, porque esto que pretende cometer la señora Armengol puede viciar los procedimientos de aprobación de la ley de amnistía y, por lo tanto convertirla, en inaplicable, en una ley que no pueda salir adelante", ha avisado el portavoz. En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el PP pide a la Mesa del Congreso que reconsidere la "decisión unilateral" de Armengol de devolver la propuesta de ley a la Comisión de Justicia para que emita un nuevo dictamen, así como que la declare decaída. Los 'populares' reclaman que se impida cualquier actuación o trámite parlamentario que pretenda reactivar o continuar un procedimiento legislativo rechazado por el Pleno, ante "las consecuencias irreparables y de extraordinaria trascendencia constitucional que ejecutar una decisión arbitraria y contraria a Derecho comportaría dado que la iniciativa ha decaído". Desde el PP han emplazado también al PSOE que deje su "huida hacia adelante". "Debe parar, debe frenar, debe reconocer su propio error y debe encauzar las cosas de otra forma", ha indicado Tellado.