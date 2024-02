El PP moviliza casi 200 autobuses para lograr un "lleno histórico" en el coso pontevedrés con Rueda, Feijóo y Rajoy

El presidente a la Xunta y candidato de los populares a la reelección, Alfonso Rueda, junto con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el expresidente Mariano Rajoy, protagonizarán en la tarde de este sábado el mitin central de la campaña para los comicios del 18 de febrero, para el que los 'populares' han vuelto a elegir la plaza de toros de Pontevedra, donde esperan "un lleno histórico". Así lo ha ratificado, tras participar en un acto con jóvenes en Santiago, el candidato de los populares, quien ha recordado que este "gran encuentro" habitual ya en el primer sábado de campaña previo a los distintos comicios tiene un fuerte carácter simbólico, ya que representa la "capacidad de movilización" del partido en Galicia y ejerce en su imaginario como 'talismán' de mayorías absolutas. Rueda, quien esta semana desde Madrid afirmó que esperaba la asistencia de 14.000 militantes y simpatizantes --aunque el recinto tiene capacidad para 12.000--, ha ratificado que confía en que haya un "lleno histórico" viendo "la recepción, movilización y motivación" del partido. De hecho, ha afirmado que hay provincias en las que, aunque a él le "fastidia un montón", ha sido necesario decir que "ya no había sitio". "Vamos a tener actos de mucho empuje y de mucha potencia durante la campaña; pero este es un acto central y, según los datos que me contaban hoy, tendremos un lleno histórico. El ambiente va a ser fantástico", ha augurado, antes de insistir en que el aforo está "absolutamente completo". COINCIDIRÁ MÁS VECES CON FEIJÓO Aunque Feijóo tendrá agenda propia en Galicia --donde ya está este viernes con cuatro actos--, Rueda ha anticipado que van a coincidir en más eventos a lo largo de la campaña electoral, aunque no ha precisado en cuáles. En todo caso, se ha reafirmado en que el objetivo de los populares es peinar todo el territorio de la comunidad e intentar "estar con todo el mundo en todas partes", por lo que han optado por "repartirse" y mantener agendas diferenciadas --también lo harán otros dirigentes como el expresidente Mariano Rajoy--. "La verdad es que la mayoría de los días cada uno estará en un lugar, explicando nuestras propuestas, hablando con la gente en lugares diferentes para intentar cubrir lo máximo", ha zanjado Rueda. CASI 200 AUTOBUSES Por su parte, la secretaria general del PPdeG y directora de campaña, Paula Prado, quien también acompañó a Rueda en el acto que tuvo a primera hora con jóvenes en Santiago, ha visitado junto al presidente provincial del PP de Pontevedra, Luis López, y el presidente local del partido, Rafa Domínguez, los trabajos de montaje del mitin. En este sentido, la organización tiene dimensionado el acto "para 10.000 personas", pero la secretaria general ha admitido que "siempre se va más allá". La previsión es que llegarán a Pontevedra casi 200 autobuses procedentes desde "todos los puntos de Galicia". Más que un mitin político, Paula Prado considera que lo de este sábado será "una fiesta" en la que "va a haber DJ" para animar a todo el público asistente porque el Partido Popular quiere convertir el coso de San Roque "en la plaza de todos". "desde la que queremos ayudar, apoyar y empujar a Alfonso Rueda a la Presidencia de la Xunta de Galicia", ha aseverad. La secretaria general del PPdeG ha destacado que los populares llevan semanas de preparativos para este "gran acto de movilización", detrás del que hay "muchísimo trabajo". Prado ha destacado que, junto a Rueda, Feijóo y Rajoy, también participará en el acto la candidata número 3 por la provincia de Pontevedra, María Martínez. HACER 'GASTO' EN LA 'BOA VILA' Por su parte, Rafa Domínguez ha apuntado que en el PP local están "encantados" de recibir "una vez más" en esta plaza de toros "a toda la familia del PP de Galicia", especialmente "cuando el candidato es de Pontevedra y nuestro amigo". Se ha declarado "realmente muy contento" de recibir en la 'Boa Vila' tantas personas para que "hagan un poquito de gasto en la ciudad". Finalmente, Luis López ha destacado que mañana sábado "las miradas de toda Galicia y toda España van a estar puestas" en este mitin donde. Y ha anticipado que "se van a escenificar tres ideas", la primera de ellas es "que Alfonso Rueda quiere a esta ciudad", la segunda "que Pontevedra quiere a Alfonso Rueda" como demostrará "con el aforo tomado al máximo" y, la última idea es que esta provincia está "preparada" para "darle todo el 'sentidiño', la normalidad y el proyecto que Galicia necesita".