El PP advierte al Gobierno que reformar el terrorismo en el Código Penal podría acabar "soltando terroristas a la calle"

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha advertido sobre la propuesta del miembro de Sumar Jaume Asens para una posible reforma del delito de terrorismo en el Código Penal tras el 'no' de Junts al actual texto de la amnistía, alertando de que esa "ocurrencia" podría poner en libertad a terroristas "de todo tipo". Tellado ha hecho esta advertencia haciendo hincapié en lo ocurrido con la entrada en vigor de la ley del 'sólo sí es sí', recordando que ha provocado que "cientos" de agresores sexuales hayan sido excarcelados en los últimos meses. "Ojo con volver a tocar el Código Penal, porque cada vez que el Gobierno comete una improvisación de ese tipo acaba soltando a delincuentes y poniéndolos en la calle. Les pasó con la ley del 'sólo sí es sí'. No vaya a ser que ahora con esta ocurrencia acaben soltando terroristas de todo tipo a las calles", ha subrayado en una entrevista este viernes en Antena 3, recogida por Europa Press, calificando esa posilibidad de disparate. El 'popular' ha pedido al PSOE "renunciar" al proyecto de amnistía, un "error histórico" que desde su punto de vista los socialistas "no se pueden permitir". "SÁNCHEZ TIENE QUE SABER QUE POR AHORA NO ES JUEZ" En cuanto a que Pedro Sánchez afirme que no existió terrorismo en el proceso independentista catalán, Tellado ha indicado que el presidente no debe ser quien aclare esta cuestión, "por muy presidente del Gobierno que sea". "Pedro Sánchez tiene que saber que por ahora no es juez. Y que por lo tanto, a quien le corresponde decidir si lo que sucedió esos días en Cataluña fue terrorismo o no, es a un juzgado, es a un juez", ha señalado. Para el portavoz del PP estas declaraciones de Sánchez responden a una visión de la política que se resume en que "el fin justifica los medios". En su opinión, esta política es un "inmenso error" que "se va a llevar por delante al PSOE". Tellado ha recordado al Gobierno que van a acudir a "todas las vías" políticas, jurídicas y a protestar en la calle contra la amnistía, para defender tanto a sus votantes como a los socialistas que "se avergüenzan" de lo que está haciendo Sánchez.