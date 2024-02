El gratificante entrenamiento de Sergio Herrera con Osasuna Genuine

Pamplona, 2 feb (EFE).- El portero de Osasuna Sergio Herrera acompañó al equipo Genuine en una sesión de entrenamiento en la semana previa a su viaje a Cádiz para disputar la segunda jornada de la temporada 2024.

El futbolista de Miranda de Ebro compartió una gratificante jornada junto a una plantilla que este sábado jugará ante el Real Zaragoza (12:00 horas) y el Mallorca (17:30 horas), mientras que el domingo hará lo propio ante el Huesca (10:00 horas) en la Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz.

“Fue uno de los entrenamientos más especiales que he tenido este año y me encantaría volver a repetirlo porque me lo pasé genial. Fue una bonita experiencia el poder poner mis conocimientos y mi experiencia como portero y ofrecérselo a los porteros de Osasuna Genuine y luego poder estar en los tiros y ponerme en algún tiro con ellos”, relató Herrera en declaraciones al club.

“Te das cuenta también de lo que lo disfrutan, de la importancia del fútbol y de la fuerza que tiene para estos chavales. Es un día que seguramente tienen señalado en el calendario el ir a entrenar con Osasuna y el poder hacer deporte y disfrutar del fútbol. Si a eso le sumamos que un jugador del primer equipo va con ellos una tarde sin que se lo esperen, en forma de sorpresa... la verdad es que les hizo mucha ilusión”, señaló.

El entrenador de Osasuna Genuine, Javier Perujo, se mostró agradecido al meta del primer equipo: “La cercanía y el cariño que tuvo Sergio con todos los jugadores es algo que se les va a quedar guardado para siempre. El trato, la amabilidad y la predisposición que tuvo para participar en algunas de las tareas que hicimos junto a los jugadores, hizo que el entrenamiento fuese inolvidable para todos". EFE

