El Gobierno adoptará medidas legales si Ripoll no atiende su requerimiento sobre el padrón

Barcelona, 2 feb (EFE).- El delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, ha advertido este viernes a la alcaldesa de Ripoll, (Girona), Sílvia Orriols, que si no contesta a su requerimiento de información sobre la gestión del padrón en el municipio pondrá el caso en manos de la abogacía del Estado.

En declaraciones a los periodistas, Prieto ha lamentado que todavía no ha recibido ninguna respuesta de la alcaldesa de extrema derecha.

"Cuando expiren los veinte días dados, enviaremos un certificado preguntando las razones por las que no se ha dado esta información. Si la respuesta no es satisfactoria o no hay respuesta, evidentemente lo pondremos en manos de la abogacía del Estado para ver cuáles son los siguientes pasos a dar", ha dicho.

El delegado del Gobierno en Cataluña pidió el pasado 19 de enero al Ayuntamiento de Ripoll que entregara un informe sobre la gestión del padrón del municipio, ante las denuncias de trabas en los trámites de personas inmigrantes.

El Ayuntamiento de Ripoll está dificultando el empadronamiento de personas inmigrantes, lo que limita el acceso de menores recién llegados a la escuela o a servicios médicos, según han denunciado algunos de los afectados.

Al menos una decena de migrantes recién llegados en los últimos meses a la capital de la comarca del Ripollès se encuentran en estas circunstancias y otros ni siquiera han podido iniciar el trámite y viven sin los derechos más básicos o directamente se han marchado a otros municipios.

El Ejecutivo central quiere comprobar que el consistorio da cumplimiento a la normativa estatal vigente a la hora de tramitar los expedientes y de cumplir con los plazos. EFE

