El BOE publica el cese por jubilación del general de la Guardia Civil al que el PNV relaciona con la muerte de Zabalza

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes el cese por pase a situación de retiro del teniente general Arturo Espejo, jefe del Mando de Apoyo señalado la pasada legislatura por el PNV al relacionarlo con la desaparición y muerte de Mikel Zabalza en 1985 tras supuestas torturas en el cuartel de Intxaurrondo. El PNV lo ha señalado en varios ocasiones con interpelaciones directas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En mayo de 2023 el jefe del Ejecutivo desvinculó al general Espejo del 'caso Zabalza' en una intervención en el Pleno del Congreso en la que el diputado Aitor Esteban reprochó al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la actitud de "cara dura" por no apartar a este responsable policial y mantener el secreto. Según publica el BOE, Arturo Espejo pasa a la situación de retiro por cumplir la edad reglamentaria, con efectividad de 11 de febrero de 2024. La decisión se ha adoptado a propuesta del director de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, y con la conformidad del secretario de Estado de Seguridad y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El PNV pidió tanto en el Congreso como en el Senado el cese de este general de la Guardia Civil, pero tanto Sánchez como Grande-Marlaska se negaron asegurando que Espejo no había sido imputado ni tenía ninguna relación con la desaparición y muerte en 1985 de Zabalza, que era un conductor de autobús en San Sebastián cuando desapareció.? Sánchez dijo en el Congreso que comprendía el dolor de la familia Zabalza ante una reivindicación "muy sensible" por los "momentos muy duros" vividos en el País Vasco en los años 80, pero también defendió que no se podía extrapolar al presente ni "empañar el buen hacer de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" frente a ETA en un país como España en el que "se respetan los derechos fundamentales".