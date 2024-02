Díscolos de Vox Baleares revocaron reglamento interno del grupo antes de votar la expulsión de Le Senne y De las Heras

Los cinco diputados expedientados por Vox en Baleares revocaron el reglamento interno del grupo parlamentario antes de votar la expulsión del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, y la presidenta del partido en Baleares, Patricia de las Heras. Así se desprende del acta de la reunión a la que asistieron los cinco diputados --la portavoz, Idoia Ribas, el portavoz adjunto, Sergio Rodríguez, y los parlamentarios Manuela Cañadas, María José Verdú y Agustín Buades-- y la coordinadora, el pasado lunes a las 10.10 horas. El documento se ha entregado este viernes a la Mesa. El primer punto del orden del día fue la "adecuación" del reglamento interno del grupo parlamentario al reglamento del Parlament. En concreto, por unanimidad acordaron revocar ese reglamento interno, suscrito en septiembre de 2023, lo que implica que decaería el órgano de dirección regulado en el mismo. A continuación, votaron unánimemente "la disolución del consejo de dirección Vox en las Islas Baleares al haberse revocado la norma que lo crea y regula". Desde el grupo parlamentario han asegurado a Europa Press que el único motivo fue que su reglamento interno no contemplaba la previsión que sí contiene el reglamento del Parlament por la que los diputados con cargos institucionales, como es el caso de Le Senne, pierden la condición de miembros de la Mesa al dejar de pertenecer a su grupo parlamentario. Así, han argumentado que les parecía "mejor" revocar su reglamento interno, según indican para regirse por el del Parlament, si bien reconocen que éste último es la norma de rango superior y que en ningún caso un reglamento interno podría superponérsele. El acta sólo recoge que Ribas informó al resto de diputados de que el reglamento interno "no se ajusta a la regulación establecida" por el del Parlament. Cabe señalar que, según ha constatado Europa Press, el reglamento interno que revocaron establecía como infracciones graves "la desobediencia de las instrucciones emanadas por los órganos de comunicación, prensa y redes sociales del grupo o del partido", así como "el incumplimiento del principio de unidad en la actuación parlamentaria del grupo", entre otros supuestos variados, relativos a tesorería y justificación de gastos, ausencias injustificadas, dejación de funciones, confidencialidad, etc. ACUSACIONES A LE SENNE El acta recoge que en la reunión Ribas expuso que la mayoría de miembros del grupo le habían trasladado la "conveniencia" de proponer a un nuevo presidente del Parlament, en sustitución de Le Senne. Los motivos que alegan en el documento son no haber "cumplido las expectativas" del grupo y una "absoluta incapacidad para romper el cordón sanitario impuesto" a Vox "por diferentes grupos políticos". Además, le acusan de haber "desempeñado la presidencia de forma parcial en diversas ocasiones, provocando una queja formal" del PP; de "absentismo frecuente a las reuniones del grupo parlamentario"; y de haber ocultado "información relevante para la adecuada coordinación con el grupo parlamentario". Por ello, antes de esta reunión habían instado a Le Senne a presentar su dimisión como presidente, cosa que éste no aceptó. Según el propio Le Senne, le llegaron a presentar un escrito ya redactado que sólo tenía que firmar, "algo que cuanto menos puede rozar la coacción" en opinión del presidente. ACUSACIONES A DE LAS HERAS En cuanto a Patricia de las Heras, el acta le imputa haber "obstaculizado gravemente la actividad" del grupo por realizar "declaraciones en prensa contrarias a los acuerdos alcanzados" con el PP "sin autorización" del grupo parlamentario --en alusión a un comunicado sobre el catalán en la enseñanza--. También le recriminan haberse "negado a asumir la portavoxía de la Comisión de Ordenación Territorial , Vivienda, Movilidad, Mar y Ciclo del Agua" tras la vacante que quedó por la salida de Xisco Cardona, "con la consiguiente sobrecarga de trabajo para el resto de diputados". A De las Heras le achacan también una "nula participación en las reuniones del grupo con ciudadanos, asociaciones y profesionales", y haber "intentado aislar al grupo parlamentario y silenciarlo ante los coordinadores y los concejales, a quienes les ha prohibido contactar con los diputados para obtener mejoras en sus municipios durante la tramitación parlamentaria". "Los continuos obstáculos de la sra. De las Heras a la actividad del grupo y su deslealtad manifiesta ha sido apreciada por la mayoría de sus miembros y así lo han trasladado a la portavoz". En el mismo punto de la reunión Ribas informó de que era "necesario continuar desarrollando el acuerdo de gobernabilidad" suscrito con el PP "y recoger las iniciativas de los coordinadores y concejales para avanzar en iniciativas propias".