Belarra reivindica a Podemos de cara al 18F: "Galicia necesita partidos que no le laman las botas a Amancio Ortega"

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha reivindicado que Podemos es necesario en Galicia, dado que la comunidad necesita "partidos que no le laman las botas" al empresario Amancio Ortega y a su familia", dueños de la cadena textil Zara. Así lo ha lanzado durante su intervención este viernes en el Consejo Estatal de Podemos, su máximo órgano de dirección, y en alusión a los comicios gallegos, donde la formación compite electoralmente con Sumar tras rechazar sus bases una candidatura de coalición. Durante su intervención, Belarra ha manifestado todo su apoyo a la candidata de Podemos a estos comicios, Isabel Faraldo, que lleva "toda su vida" defendiendo la sanidad pública para todos los gallegos y que "nunca se ha equivocado de bando". "Si Isabel obtiene el escaño, no me cabe ninguna duda de que se va a dejar la piel como nadie para defender la sanidad pública en ese parlamento", ha enfatizado la líder de Podemos, quien también es conscientes de que se enfrentan a un PP muy fuerte en esa comunidad. Y precisamente por ello, ha defendido que tiene "más sentido que nunca" que Podemos defienda sus ideas y exponga "las verdades que nadie más se atreve a decir en esta campaña". Por ejemplo, se ha preguntado si alguien más se ha atrevido a exponer en la campaña que Amancio Ortega no paga los impuestos que debe. "Galicia necesita partidos que no le laman las botas a Mancio Ortega y a su familia y que le hagan leyes a su medida, perjudicando con ello la sanidad, la educación y la atención a la dependencia de todos los gallegos", ha zanjado. También ha querido dejar clado su respaldo a las mujeres que "con tanta valentía" han denunciado presuntas agresiones sexuales por parte del director del cine Carlos Vermut. "Todavía hay muchos silencios que romper en España para acabar con la impunidad de los agresores sexuales y también porque queremos decirles a todas las mujeres que no están solas, que España ya es otra y que se acabó callar por miedo o por vergüenza", ha zanjado.