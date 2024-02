Belarra acusa a García Castellón de ser un "cargo más del PP" contra la amnistía y de querer una "dictadura judicial"

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha denunciado que el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, es un "cargo más" del PP y está practicando una "dictadura judicial" al emitir resoluciones con el objetivo de socavar la aprobación de la Ley de Amnistía. "El debate sobre la ley de amnistía va de democracia o dictadura judicial. Lo que está haciendo el juez García Castellón, que no es más que un cargo más del PP y que está denunciado por Podemos por prevaricación contra nuestro partido, es dictadura judicial. Este señor piensa que él tiene derecho a mandar más que el Parlamento (...) Y eso es gravísimo", ha lanzado Belarra durante su intervención en el Consejo Ciudadano estatal de Podemos, su máximo órgano ejecutivo, este viernes. En un discurso muy duro contra este magistrado, tras emitir resoluciones en la causa de Tsumani Democràtic donde aprecia terrorismo en incidentes durante el 'procés' en pleno debate parlamentario sobre la amnistía, Belarra ha proclamado que hay "jueces absolutistas" que están maniobrando contra la ley y efectuando un "ataque frontal a la democracia española". "Puedes estar de acuerdo o no con la amnistía pero lo que es evidente es que el parlamento tiene derecho a legislar", ha enfatiado Belarra para añadir que todo el "bloque democrático", la mayoría de investidura, debe estar unido frente a las amenazas que llevan desde el sector reaccionario de la judicatura, en claro llamamiento a Junts que evitó que la proposición de ley fuera aprobada esta semana. "Digo esto porque es evidente que el bloque ideológico de la derecha está preparando una ofensiva judicial salvaje contra la ley de amnistía, probablemente peor aún que la que vimos contra la ley 'solo si es sí', ha insistido la secretaria general del partido morado. EL GOBIERNO MUESTRA "DEBILIDAD": EL PSOE NO TIENE BRÚJULA IDEOLÓGICA Ante sus correligionarios, Belarra ha dicho también que las votaciones sobre las primeras medidas del Ejecutivo están evidenciando su "debilidad", en un momento en que la derecha política y judicial se está "rearmando" en torno a la polémica por la Ley de Amnistía. "No soy la única que piensa que el presidente del gobierno y el Partido Socialista se están arriesgando demasiado pensando que en España solo mandan ellos y que pueden gobernar como si tuvieran mayoría absoluta", ha desgranado para demandar que Sánchez debe ser valiente también con las medidas sociales y tomar medidas en materia del alquiler y para bajar los precios básicos en la alimentación. También ha admitido que está preocupadoa por la actitud del PSOE, que está "carente de toda claridad ideológica" y cierra acuerdos "sin ninguna convicción", como en la amnistía a la que accedió porque necesitaba los votos de Junts o aceptando sentarse con el PP en Bruselas para tratar de renovar el Consejo General del Poder Judicial. Por tanto, ha desgranado que si Podemos estuviera dentro del Gobierno de coalición estaría haciendo "mucho ruido" para que se aplicara la Ley de Vivienda con todas sus consecuencias y respaldaría la denuncia de Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia. "Pero lamentablemente tenemos un Gobierno en el que solo manda un partido socialista sin brújula ideológica alguna", ha insistido para reprochar que el PSOE está sumido en la "desorientación" y anhela sobre todo "volver al bipartidismo". Sin embargo, Belarra le ha advertido de que en esta legislatura solo hay dos opciones, "bloque democrático o derecha autoritaria", y es ahí donde el PSOE va a verse en la obligación de elegir. Por último, ha vuelto a denunciar que Israel comete un genocidio contra el pueblo palestino y que el Ejecutivo tiene que dejarse de "triquiñuelas" y "excusas" para dejar de vender armas definitivamente a Israel. También ha pedido que se implique para forzar que Israel sea expulsada del festival de Eurovisión y evitar que pueda ser "blanqueada" ante su opinión pública.