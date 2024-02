Ashby: "Lograr el récord de velocidad terrestre fue lo más especial de mi carrera"

Barcelona, 2 feb (EFE).- El navegante australiano del Emirates Team New Zealand de la Copa del América Glenn Ashby, poseedor del récord mundial de velocidad terrestre con un vehículo de energía eólica, asegura en una entrevista con EFE que dicha hazaña fue la más especial de su carrera.

Ashby, de 46 años, estableció el récord (225,58 km/h) el pasado 24 de febrero a mandos de su vehículo terrestre 'Horonuku', superando la marca (222,43 km/h) que él mismo había fijado en diciembre de 2022, que rompió con los 202,9 km/h del británico Richard Jenkins en 2009.

El navegante australiano es toda una leyenda de la vela mundial, ya que atesora una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, ha ganado tres veces la Copa del América (2010 con Oracle; 2017 y 2021 con el Team New Zealand) y ha sido 17 veces campeón del mundo.

El vehículo terrestre llamado 'Horonuku', que en maorí significa "deslizarse rápidamente por la tierra", fue diseñado y construido por Emirates Team New Zealand. Es un vehículo con vela de ala dura de 14 metros de largo sin motores.

El vehículo, que pesa 2.800 kilogramos, está construido con materiales compuestos de carbono, además de las piezas metálicas de los cojinetes del ala y las ruedas.

Ashby se encuentra estos días en Barcelona, donde el vehículo se muestra por primera vez en el Salón Internacional audiovisual ISE de Barcelona.

"Batir este récord por dos veces fue lo más especial que he logrado en toda mi carrera; fue todo un desafío tecnológico y de ingeniería increíble; muy diferente a lo que es la Copa del América", reconoce el navegante.

El proyecto le ilusionó desde el principio y aceptó ser el piloto del vehículo porque "desde los siete años mi sueño era poder ser más rápido que el viento y este proyecto del equipo era fantástico y excitante".

El llamado 'Proyecto Landspeed' empezó a fraguarse en secreto en la base del Team New Zealand en octubre de 2020 y en mayo de 2022 fue presentado oficialmente en Auckland. El 'Horonuku', después de las pruebas estructurales y de sistema, fue trasladado a Australia en julio de ese año.

El intento de récord en el lago Gairdner, el tercer mayor lago salado de Australia, con una longitud de 160 kilómetros, una anchura de 48 kilómetros y 1,20 metros de espesor de capa de sal.

"Nuestra sorpresa fue que al llegar había medio metro de agua en la superficie. En setenta y dos años no había llovido tanto en Australia y todo quedó en suspenso; fue muy frustrante para todos", recordó.

A pesar de ello, se decidió seguir adelante porque las previsiones avanzaron que en un momento determinado a corto plazo tendrían las condiciones favorables.

"Si no hubiese sido en ese momento no lo hubiésemos logrado, pero estábamos convencidos de que era posible y estuvimos haciendo la cuenta atrás de los días que iban quedando. Batir el récord fue estresante, pero me sentí muy feliz aunque sabía que aún se podía ir más rápido", concretó.

Tras batir el récord el 11 de diciembre (222,4 km/h) parecía que sería imposible superarlo de nuevo y el equipo neozelandés se preparó para volver a Nueva Zelanda con todo el material.

Dos días antes del traslado, Roger 'Clouds' Badham, meteorólogo del equipo, anunció que veía una posible ventana meteorológica favorable para febrero de 2023.

Y ese día fue el 24 de febrero. Ashby llevó al 'Horonuku' a una velocidad de 225,58 km/h bajo viento de 23 nudos (42km/h) y 40ºC de temperatura, cinco veces más veloz que el viento.

"La sensación de estar a los mandos del 'Horonuku' es única e inenarrable", apunta el australiano, quien añade que "es como conducir un coche de carreras que materialmente está deslizándose, controlando un avión y navegando a la vez; una sensación muy fuerte y vertiginosa".

La temperatura exterior y la velocidad provocó que Ashby soportara en la cabina del vehículo una temperatura interior que llegó a los 72ºC.

"En algún momento pensé que no lo resistiría, pero a final de este año voy a volver a intentar batir mi récord en el mismo lugar e intentar dejarlo establecido en 250 km/h", concluye el navegante. EFE

