Adelante pide desde el Parlamento dejar de "regar" campos de golf mientras haya vecinos o agricultores con cortes

El portavoz del grupo de Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz, José Ignacio García, ha anunciado este viernes que su formación va a registrar una proposición no de ley (PNL) en la Cámara autonómica "para que los campos de golf de Andalucía se dejen de regar mientras haya cortes al suministro de agua para la ciudadanía y para la agricultura". Así lo ha anunciado el portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía en una atención a medios en el Parlamento en la que ha sostenido que, en el actual contexto de sequía, el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), "no puede estar pidiendo con una mano fondos para hacer obras hidráulicas, que son necesarios, por supuesto, pero con la otra mano estar autorizando macrourbanizaciones o campos de golf, que en Andalucía gastan el mismo agua al año que un millón de andaluces", según ha puesto de relieve. José Ignacio García ha criticado además que "el Gobierno andaluz está dibujando la cuestión de la sequía como si fuera algo prácticamente religioso", cuando es "una cuestión política", lo "quiera o no" el presidente de la Junta, y al hilo ha anunciado el registro de la citada proposición no de ley en el Parlamento "para que los campos de golf de Andalucía se dejen de regar mientras haya cortes al suministro de agua para los vecinos, para la ciudadanía y para la agricultura". El representante de Adelante ha sostenido que el agua es "un bien escaso" que hay que "priorizar y planificar democráticamente", y "no se puede estar cortándole el agua a los vecinos de muchas ciudades y pueblos de Andalucía", así como "a los agricultores que, por ejemplo, trabajan en ecológico o hacen agricultura extensiva que es perfectamente sostenible, y a la vez están regando los campos de golf que están gastando el mismo agua que un millón de andaluces". El portavoz de Adelante ha aclarado que la PNL que va a registrar su grupo tendrá "algunos elementos más" al margen de ese "punto muy simple que puede comprender todo el mundo" para "paralizar automáticamente el riego de agua a los campos de golf mientras haya cortes de suministro al uso doméstico o a los agricultores" que trabajan "de manera sostenible". MANIFESTACIONES DE TRABAJADORES DEL CAMPO De igual modo, José Ignacio García se ha referido a las movilizaciones que están protagonizando trabajadores del campo, y ha sostenido que "no es lo mismo" el caso de "latifundistas que están recibiendo beneficios multimillonarios, entre otras cosas, por la Política Agraria Común (PAC), que es dinero público, y que a cambio apenas generan empleo y gastan muchísima agua y tienen sus tierras baldías", que el de "jornaleros del campo, trabajadores migrantes que trabajan en los invernaderos de Huelva o de Almería, o de la gente que verdaderamente crea la riqueza". "Ese elemento hay que ponerlo en el centro de lo que está pasando en el campo para entenderlo", según ha sostenido el portavoz de Adelante, que además ha defendido que, aunque "muchas veces se señala a las políticas medioambientales", éstas "no son el problema", sino que "el problema es que la diferencia entre lo que se le paga a un agricultor por una sandía y lo que paga cualquier familia en un supermercado" por esa fruta puede ser de "hasta un 400% en función del alimento", según ha advertido, porque "en medio hay una serie de supermercados que se están forrando y están ahogando al campo y a las familias trabajadoras que quieren consumir frutas, verduras, carne o pescado de nuestra tierra". Por tanto, según ha aseverado el portavoz de Adelante, "el problema son los intermediarios, esas multinacionales que están especulando con los alimentos y a los que habría que señalar, y a los que cualquier Gobierno de izquierda debería poner límite, primero ordenando, regulando el mercado, limitando precios y abriendo una cadena de supermercados públicos para que pudieran facilitar precios justos al campo, accesibles a las familias y buenas condiciones laborales para los que hacen posible que tengamos frutas, verduras y alimentación", según ha concluido.