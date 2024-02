Abascal pide apoyar a Vox para "poner el cascabel" al PP y que "cambien muchas cosas" en Galicia

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha pedido apoyar a esta formación para "poner el cascabel" a los populares y hacer que "cambien muchas cosas" en Galicia. "Cuando Vox no está el PP aplica políticas de izquierdas y del nacionalismo", ha sentenciado. Ha sido tanto en declaraciones a los periodistas como durante su intervención en un mitin celebrado en un hotel coruñés junto al candidato de esta formación a la Presidencia de la Xunta, Álvaro Díaz-Mella, quien ha instado a los gallegos y gallegas a apostar por "un cambio". "Nuestra prioridad será Galicia", ha expuesto en un discurso en el que se ha comprometido a poner en marcha medidas como incentivos fiscales para aumentar la natalidad. A su vez, en su intervención, el presidente de Vox se ha preguntado "quién defiende a los gallegos que creen que el Estado de las Autonomías ha sido un fracaso". "Ya no logran el chantaje con el voto del miedo", ha aseverado también en un discurso con referencias a los que "piensan" como Vox. "Claro que Vox tiene cabida en Galicia", ha manifestado haciendo referencia a los resultados obtenidos en otras autonomías y a su forma de gobernar en ellas y para incidir en que, con presencia en el Parlamento gallego, "las cosas cambiarán en esta región". "Qué hace el señor Feijóo en Madrid", ha ironizado también con referencias a la "mayoría heredada" de Alfonso Rueda tras asumir el gobierno gallego por la marcha del presidente del PP y extitular del Ejecutivo gallego. Todo ello en un discurso en línea con lo expuesto previamente en declaraciones a los periodistas en las que ha incidido en que Vox debe entrar en el Parlamento gallego "para determinar políticas". TENER REPRESENTACIÓN Con "todas las esperanzas" puestas en obtener representación, ha apelado a los gallegos "inconformistas" que no participaron en los últimos comicios y, en particular, "a los que no se sienten identificados con una mayoría absoluta decadente -- del PP -- ni con la amenaza que supone un gobierno de la izquierda y nacionalista". "Cuando Vox está las cosas cambian y cuando le pone el cascabel al PP se cambian muchas cosas", ha incidido. Sobre el hecho de que el candidato del PP a la Presidencia de la Xunta, Alfonso Rueda, haya descartado un posible pacto con Vox, ha aseverado que los populares "se ponen muy farrucos durante las elecciones". "Pero al final lo que digan los gallegos es lo que se hará", ha manifestado para recordar lo sucedido en otras autonomías donde ahora gobiernan en coalición. Cuestionado por los periodistas antes del mitin sobre el resultado que esperan en Galicia, ha dicho que "sin ninguna duda entrar a formar parte del Parlamento gallego". "Tenemos los pies en el suelo, no podemos ganar las elecciones en Galicia, no podemos tener un resultado extraordinario pero queremos terminar con esa anomalía para Vox de no tener representación en Galicia". Preguntado también por el hecho de que Vox no participe en el debate electoral promovido por la CRTVG, ha lamentado que "los gallegos que votaron a Vox no tengan la oportunidad de ver a nuestro candidato debatiendo". "Haremos todo el esfuerzo para combatir esa discriminación durante estos días de campaña". CANDIDATO A LA XUNTA Por su parte, el candidato de Vox a la Presidencia de la Xunta ha reprochado al Gobierno gallego que haya "batido récord de ingresos" frente a la "pérdida de empleos" y con un sector primario "amenazado". "Qué ha estado haciendo el PP", se ha preguntado al denunciar el estado de las carreteras y con alusiones a la marcha de jóvenes "por falta de oportunidades". Al respecto, ha comprometido medidas para el acceso a "una vivienda digna" y a adoptar otras para "una Galicia mejor".