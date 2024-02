Vox denuncia un ataque informático contra su web, el "mayor" hasta el momento

Vox ha denunciado un ataque informático contra su web, "el mayor" hasta el momento, con alrededor de 63 millones de peticiones bloqueadas entre las 17.00 horas y las 17.30 horas de esta tarde, según ha informado el partido en su cuenta oficial de X. La formación liderada por Santiago Abascal ha asegurado que gracias a su equipo de tecnología y ciberseguridad, la web no ha sufrido ninguna caída y todo los servicios operan con normalidad. Asimismo, Vox ha recordado que durante las elecciones de 2019 otro ataque tumbó la web con 30 millones de peticiones. "Por lo que la magnitud de éste, en el contexto de las elecciones autonómicas en Galicia, llama mucho la atención", ha añadido. "En Vox sabemos que la seguridad es esencial por eso seguiremos trabajando para que los delincuentes nunca se salgan con la suya", ha apostillado la formación política. En concreto Vox habría sufrido un ataque DDoS que es un tipo de ciberataque que intenta hacer que un sitio web o recurso de red no esté disponible colapsándolo con tráfico malintencionado para que no pueda funcionar de la forma correcta y habitual.