Vox alerta a la Comunidad de Madrid de que las bandas latinas usan los colegios "como centros de reclutamiento"

El diputado de Vox José Antonio Fúster ha alertado de que las bandas latinas usan los colegios de la Comunidad de Madrid como "centros de reclutamiento" con el objetivo de captar "a menores cada vez más jóvenes, a partir de los nueve años, y cada vez más niñas, con todo lo que eso conlleva". En su intervención en la Asamblea de Madrid, Fúster ha sostenido que "los profesores de Madrid aseguran que en sus aulas hay miembros de bandas latinas y que a diario reciben peticiones de ayuda por parte de otros alumnos intimidados por los pandilleros". "Tres de cada cuatro padres y nueve de cada diez docentes confirman que el problema de las bandas juveniles ha aumentado", ha remarcado. "Prostitución, drogas, agresiones sexuales y eso por no hablar, por supuesto, de fracaso escolar, abandono, desarraigo familiar, trastornos mentales y una inseguridad creciente en el entorno de muchos centros escolares donde estas bandas lanzan sus anzuelos a menores con baja autoestima procedentes de familias desestructuradas", ha sostenido. Según ha expuesto, ahora mismo estas bandas violentas, "en su inmensa mayoría compuestas por inmigrantes procedentes de países iberoamericanos o hijos de la primera oleada de inmigración ilegal", representan "un enorme fracaso de integración" y una "mayor amenaza para la seguridad de los jóvenes madrileños". A estas palabras ha contestado el consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad, Emilio Viciana, quien ha afeado al diputado de Vox que hable de integración, cuando es un "término que no procede" en este caso, porque "estos chicos de Hispanoamérica están en su madre patria". "Me está hablando usted de españoles de Venezuela, del Perú, de Argentina... Parece usted de más Madrid al aplicarles erróneamente el término de integración. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, la Consejería de Educación y los centros educativos atendemos a cada alumno de acuerdo con sus necesidades específicas vengan de donde vengan y sin dejar a nadie atrás", ha lanzado, quien además ha defendido que la Comunidad lleva años trabajando en un plan director en la materia coordinado con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en protocolos de prevención.