Vox acusa a Junta y Gobierno de provocar "enfrentamientos" entre municipios por el reparto de fondos de Doñana

El diputado de Vox en el Parlamento de Andalucía y parlamentario por Huelva, Rafael Segovia, ha acusado a Junta de Andalucía y Gobierno central de "dejar al albur de los alcaldes" el reparto de fondos del 'Acuerdo por Doñana' suscrito entre ambos ejecutivos, "provocando el primero de muchos enfrentamientos" entre municipios. En nota de prensa, Segovia ha advertido de que "el choque" de Almonte e Hinojos con los otros 12 municipios del entorno de Doñana afectados "es solo el primero de los enfrentamientos que vamos a tener" pues "el acuerdo suscrito entre Junta y Gobierno no contempla los criterios de reparto de estas ayudas". El parlamentario ha apuntado que "a esto hay que sumar que ni siquiera los partidos que han firmado el acuerdo, PP y PSOE, saben qué va a hacer el otro". Así, ha destacado que "el propio PP reclamó recientemente en el Parlamento andaluz al Gobierno central que diera a conocer los requisitos para poder acogerse a las ayudas" destinadas a los agricultores de la zona de la Corona Norte del Condado de Huelva, con lo que Segovia considera que "dejaron claro que han firmado un acuerdo sin saber siquiera quién y cuántos van a poder beneficiarse". El parlamentario de Vox ha insistido en que el 'Acuerdo por Doñana' es "nefasto para Huelva tanto económicamente como desde el punto de vista del empleo" y "especialmente para la zona del Condado" donde se sitúan "las fincas que fueron afectadas por la ley de 2014" pues, según ha afirmado, "únicamente se buscaba desactivar la actividad agrícola en la provincia de Huelva". Por eso, Segovia ha señalado que estos 70 millones de euros a repartir entre 14 municipios del área de influencia de Doñana "no es nada comparado con los cientos de millones que se van a perder en el Condado por culpa de este acuerdo". "No hay que olvidar que, en base al acuerdo suscrito entre los gobiernos de Moreno Bonilla y Sánchez, se dará a los agricultores de la Corona Norte 100.000 euros por cada hectárea de regadío que dejen de cultivar, cuando "cada una de estas hectáreas actualmente está facturando 100.000 euros al año, dinero que va a dejar de entrar", ha manifestado. Segovia ha incidido en que, "a esto, hay que sumar el hecho de que las obras hidráulicas que aparecían recogidas en el documento firmado por populares y socialistas están todas en presupuestos anteriores de la Junta de Andalucía" y "ni una de ellas es consecuencia del acuerdo ni beneficia a la Corona Norte", la "principal afectada" por "la perdida de tierras de cultivos". Ante esta situación, Segovia ha destacado que desde Vox estarán "muy atentos y vigilantes" para "defender los intereses de la provincia de Huelva y, por supuesto, de los agricultores onubenses", ha sentenciado.