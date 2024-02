Turull (Junts) celebra que Sánchez desvincule independentismo y terrorismo: "Blindémoslo en la ley"

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha valorado positivamente que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya desvinculado independentismo y terrorismo: "Ha dicho dos cosas importantes, que todos los independentistas sean amnistiados y que no ha habido ningún tipo de terrorismo. Por lo tanto, blindémoslo en la ley". "Lo que tenemos que hacer es blindarlo en la ley y no dejar esto en lo que estamos de acuerdo en las manos y la arbitrariedad de algunos jueces que quieren marcar la agenda política", ha señalado en declaraciones en Matadepera (Barcelona). Turull ha asegurado que, tras el voto negativo de su formación a la ley de amnistía este martes en el Congreso, hay tiempo para "que la ley quede mucho más blindada". "Nuestro voto del otro día nos permite ganar 15 días para que, de una manera serena y tranquila, podamos traducir jurídicamente en la ley que no ha habido nunca terrorismo", ha añadido. Asimismo, ha apuntado que lo que ha hecho Sánchez con sus palabras es "poner en valor" el acuerdo alcanzado con Junts, a su juicio. "La actitud está. Si la actitud está y el objetivo compartido, que todos los independentistas tienen que ser amnistiados y que no ha habido terrorismo, estoy seguro de que tenemos que ser capaces de llegar a un acuerdo", ha concluido.