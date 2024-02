Podemos registra su primera pregunta de control al Gobierno en el Congreso y exigirá apoyo para la ONU frente a Israel

Podemos ha registrado por primera vez una pregunta al Gobierno para la sesión de control del Pleno del Congreso, algo que no hacía cuando sus dirigentes formaban parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez y que tampoco podía formular cuando salió del gabinete pero compartía grupo parlamentario con Sumar. Y usará esa primera pregunta para pedir a Exteriores que apoye a la ONU frente a Israel. Tras la salida de Ione Belarra e Irene Montero del Gobierno y su paso al Grupo Mixto el pasado diciembre, el partido morado se siente liberado para ejercer la actividad parlamentaria sin ataduras con el Ejecutivo de coalición. Tan libre que su voto tumbó uno de los tres decretos ley que el Gobierno sometió a votación el pasado enero. Ahora da un paso más y se ha hecho con la pregunta de control que corresponde al Grupo Mixto para el Pleno del próximo miércoles. Según el escrito registrado este jueves y al que ha tenido acceso Europa Press, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, preguntará a su excompañero de gabinete José Manuel Albares, titular de Exteriores, "qué va a hacer el Gobierno para garantizar la viabilidad económica de la UNRWA". PERO ALBARES NO IBA A ASISTIR La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados palestinos (UNRWA) ha sido acusada por Israel de participar en las acciones terroristas llevadas a cabo por Hamás el pasado 7 de octubre, lo que ha motivado que Estados Unidos y varios países europeos hayan decidido retirar su apoyo económico al organismo. España no ha querido tomar esa decisión, y desde el partido morado se pide precisamente aumentar la contribución española. En todo caso, Albares es uno de los cinco miembros del Gobierno que habían comunicado ausencia para la sesión de control del próximo miércoles, la primera del año, por lo que el Gobierno podría aplazar la pregunta o encargársela a otro ministro.