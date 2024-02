Podemos reclama en el Congreso que Exteriores y RTVE fuercen la expulsión de Israel del festival de Eurovisión

09/01/2024 La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, durante una rueda de prensa anterior a la Junta de Portavoces, a 9 de enero de 2024, en Madrid (España). POLITICA Gustavo Valiente - Europa Press

Podemos reclama en el Congreso que el Gobierno, por medio del Ministerio de Exteriores, y RTVE promuevan la expulsión de Israel de Eurovisión, ante sus ataques "indiscriminados" contra la población civil palestina en Gaza. Así lo plantea la formación morada a través de una proposición no de ley registrada para su debate en el Pleno del Congreso, tras el llamamiento de diversos cargos del partido, con su secretaria general Ione Belarra al frente, a boicotear el festival musical al no vetarse la presencia de Israel. La iniciativa, firmada por la propia Belarra y el coportavoz Javier Sánchez Serna, insta a la cámara a "posicionarse de forma clara y nítida" contra la participación de Israel en Eurovisión y que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, impulse la expulsión de este país en el certamen junto a otros países de la Unión Europa. A su vez, solicita que RTVE como miembro de la Unión Europea de Radiodifusión que organiza Eurovisión, promueva junto a otras emisoras públicas que Israel salga del festival, como se hizo con Rusia a raíz de su invasión a Ucrania. En la exposición de motivos de su proposición no de ley, Podemos desgrana que Eurovisión es un evento de relevancia social "incuestionable" que en España tiene un importante seguimiento, pues es el evento no deportivo con mayor audiencia en televisión. A su vez, remarca que la UER pauta para Eurovisión una serie de valores que deben seguir los participantes como el fomento de la diversidad, la igualdad y la inclusión, que son "incompatibles" con la participación de Israel este año, en tanto que como "Estado colonial" de territorio palestino ha recrudecido el conflicto en la zona y ha elevado la "violación sistemática del derecho internacional". "Al margen de que cada día se registran ataques indiscriminados contra la población civil que aumentan las cifras de asesinatos, heridos y desplazados, la dimensión de los daños humanos y materiales ha alcanzado cotas de violencia pocas veces vistas", ahonda la iniciativa parlamentaria de Podemos. EUROVISIÓN NO PUEDE SER ESCAPARATE PARA ISRAEL A su juicio, resulta "preocupante" que un escaparate como Eurovisión "sirva para blanquear" la actuación de Israel en Gaza, máxime cuando en 2022 se expulsó a Rusia por su invasión a Ucrania. Luego, critica que RTVE se ha limitado a confirmar su participación en Eurovisión y se ha alineado con la posición oficial de la UER respecto a la presencia de Israel. En consecuencia, reprocha que un ente de titularidad estatal debe promover que el certamen no sirva para "blanquear" a un Estado "denunciado ante la Corte Penal Internacional como posible responsable de un genocidio". Al hilo, recalca que la jefa de la delegación española en el festival es una de las integrantes del grupo directivo encargado de la organización de Eurovisión, lo que toda a la cadena de una posición "estratégica" para impulsar la expulsión de Israel.