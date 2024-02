Óscar Puente dice que el Gobierno "trabaja sin parar" para solucionar el conflicto con camioneros españoles en Francia

01/02/2024 El ministro de Transportes, Óscar Puente, en una intervención en el Puerto de Algeciras (Cádiz). POLITICA NONO RICO / EUROPA PRESS

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que el Gobierno de España "está trabajando sin parar" para tratar de solucionar el conflicto existente en la frontera de Francia con los transportistas españoles manteniendo reuniones con responsables franceses y del Parlamento Europeo y ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de "sobreactuar" en este caso. En declaraciones a los periodistas desde el Puerto de Algeciras (Cádiz), Puente ha defendido que el Gobierno "ya está interviniendo" para garantizar que los camioneros españoles puedan cruzar a Francia de manera segura, enumerando las reuniones ya mantenidas y las que tendrá en los próximos días, como la de este viernes con la presidenta de la Comisión de Transportes del Parlamento Europeo, que, como ha apuntillado, es francesa y forma parte del Comité Francés de Infraestructura. "Estamos trabajando sin parar, pero es que tengan en cuenta que estas cuestiones no son fáciles y que cuando el Partido Popular dice contundencia, ¿qué es lo que propone? ¿Una actuación estilo Perejil en Francia? Es que Francia es un Estado soberano de la Unión Europea", ha manifestado el ministro de Transportes. Siguiendo con ello, ha reconocido que el Gobierno francés "parece que ya tiene suficientes problemas con las movilizaciones que tiene en marcha y que parece que no está pudiendo impedir", por lo que ha pedido ser "realistas" respecto de las posibilidades que hay de que los boicots que se están produciendo a los camioneros españoles "se puedan impedir". "Nosotros estamos trabajando, lo que no hacemos es sobreactuar, que es lo que en este caso entiendo que está haciendo el Partido Popular", ha criticado. Preguntado sobre las palabras de la exministra socialista de Francia, Ségolène Royal, en las que calificaba de "falsos" los productos 'bio' españoles y acusaba al sector nacional de "no respetar las reglas francesas", el ministro ha sido contundente en su respuesta, asegurando que "la normativa europea es la misma para todos los países de la Unión" por lo que los productos españoles "no hacen competencia desleal". "Creo que los franceses en ocasiones ven la competencia desleal que no existe en otros pero no ven la suya. Desde luego, el Gobierno no va a consentir que se acuse a los agricultores españoles de competencia desleal, primero porque es falso", ha manifestado. En ese sentido, ha recordado que "nosotros sí que sufrimos alguna competencia desleal de alguna empresa francesa en nuestra tierra, por ejemplo, en el ámbito ferroviario" y que una empresa francesa "ha perdido 40 millones de euros el año pasado" y "ha tirado los precios por debajo de costes con el respaldo del Gobierno francés y con la empresa pública de trenes francesa detrás". Al respecto de las criticas del PP por un "silencio" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante los "ataques constantes" que se están produciendo estos días a la agricultora española desde Francia, ha considerado que es "otro escenario de deslealtad al que lamentablemente nos estamos acostumbrando", al reiterar que desde el Gobierno se están manteniendo reuniones en este sentido con responsables europeos haciendo "el menor ruido posible y arrancando compromisos". A este respecto, ha lamentado que el PP en el Parlamento Europeo poniese en duda la tarea que está realizando el Gobierno de España para acabar con esta situación. "Los intereses de España en la Unión Europea los defiende el Gobierno de España. Si la oposición quiere ayudar, estupendo. Si no quiere hacerlo, por lo menos que se eche a un lado, que no se dedique a torpedear la labor que el Gobierno tiene que hacer y que le corresponde hacer en el seno de la Unión Europea", ha señalado Puente con contundencia, para añadir que Feijóo "no es que no sea presidente porque no quiere, es que no es presidente porque no ha podido serlo", por lo que le ha pedido "que no intente ejercer como tal porque ese papel le corresponde a Sánchez".