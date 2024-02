Lobato dice que el rechazo del Congreso a la amnistía muestra que el PSOE no acepta "alternativas que quiten solidez"

23/11/2023 El secretario general del PSOE-Madrid, Juan Lobato, interviene durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 23 de noviembre de 2023, en Madrid (España). La nueva portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, se estrena hoy como líder de la oposición de la presidenta de la Comunidad de Madrid, tras la salida de Mónica García al Ministerio de Sanidad. Durante la sesión plenaria, se han debatido las modificaciones registradas por el PP de la Ley LGTBI y Trans y se ha hablado sobre Agenda 2023, presupuestos para 2024 y clima político. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha defendido que el rechazo del Congreso de los Diputados a la Ley de Amnistía con los 'no' de PP, Vox, UPN, CC y Junts muestra que el PSOE no acepta "alternativas que quiten solidez" al texto. Lo ha dicho en los pasillos de la Asamblea de Madrid después de que Junts consumase su negativa al texto en la Cámara baja tras haber votado 'sí' en la Comisión de Justicia. La portavoz de la formación, Miriam Nogueras, aseguraba en el Pleno que "una amnistía selectiva y en diferido" no era lo firmado. Reclamaban la inclusión del terrorismo y los delitos de alta traición. "El Partido Socialista ha hecho lo que viene diciendo durante meses, que esto tiene que hacerse bien, que tiene que hacerse en el marco de la Constitución y que tiene que ser una norma sólida", ha planteado Juan Lobato. Entiende el líder de los socialistas madrileños que hay "mucho ruido" acerca de esta ley y ha reclamado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que cuente cuál es su alternativa para Cataluña. "¿La aplicación de un 155 permanente en Cataluña, la prohibición de partidos políticos en este país, en una democracia como es España en pleno 2024... Antes de criticar y hacer tanto ruido yo creo que deberían pensar si tienen una propuesta para España", ha concluido.