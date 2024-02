Junts dice que insistirá hasta el final para incluir en la amnistía todo el terrorismo y la alta traición

17/04/2023 El portavoz de Junts, Josep Rius CATALUÑA ESPAÑA EUROPA BARCELONA POLÍTICA

El portavoz de Junts, Josep Rius, ha indicado este jueves que van a insistir con su reclamación al PSOE para que en la ley de amnistía haya un blindaje total frente a las acusaciones de terrorismo y de alta traición contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y otros implicados en el proceso independentista. Así lo ha avanzado Rius en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, al responder afirmativamente a si van a mantener hasta el final que todo el terrorismo y la alta traición se incluya en la proposición de ley de amnistía, paralizada en el Congreso por el voto en contra de Junts, que exige introducir esos cambios para aprobarla. Rius ha defendido el rechazo de Junts al texto actual de la propuesta de amnistía señalando que posibilita una oportunidad para "robustecer" la ley e incluir a todas las personas afectadas. Ha alegado que la proposición de ley, tal y como está redactada, deja fuera a todas las personas que están encausadas en los causas de 'Tsunami Democràtic' y 'Volhov' e incluso a los procesados de los Comités de Defensa de la República (CDR) por pertenencia a organización terrorista. Así, el portavoz independentista ha señalado que Junts quiere que "no se deje a nadie fuera e incluya a todo el mundo", frente a la oleada, en sus palabras, de algunos jueces para entorpecer la tramitación parlamentaria de la amnistía acusando de terrorismo a las protestas del 'procès', lo que considera inaudito. NO LE PREOCUPA LA JUSTICIA EUROPEA "No me preocupa la justicia europea, en este momento lo que nos preocupa a Junts es la justicia española", ha indicado al ser preguntado si comparten el temor del PSOE a que incluir esos cambios pueda hacer que los tribunales comunitarios tumben la ley. Rius ha emplazado a Junts a cumplir lo pactado para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno: "Tenemos estos 15 días para poder negociar y estoy convencido, por parte de Junts, pero también por parte del PSOE, que vamos a poner todos los esfuerzos y energías y trabajar para que lleguemos a un acuerdo que cumpla el acuerdo de Bruselas, que decía que la amnistía debía ser integral y que debía ser de aplicación inmediata". El portavoz de Junts ha subrayado que la estabilidad de la legislatura está vinculada al cumplimiento de los acuerdos y ha asegurado que no hacen ningún chantaje al PSOE: "Confiamos en que cumpla". También ha aprovechado para replicar a ERC que si piensan que la amnistía está así bien, por qué reconocen que personas como el diputado republicano del Parlament Ruben Wagensberg, investigado en 'Tsunami' y que se ha marchado a Suiza, puede quedar fuera. "Tendrán que dar explicaciones ellos respecto a su postura", ha remachado.