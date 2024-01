Irene Montero (Podemos): "Hay que poner en pie una izquierda que tenga ganas de ganar"

31/01/2024 Iremos Montero durante su intervención en el acto de esta tarde en Murcia ESPAÑA EUROPA MURCIA POLÍTICA EDU BOTELLA/EUROPA PRESS

La exministra de Igualdad, Irene Montero, ha presentado este miércoles su candidatura a las primarias organizadas por Podemos para las elecciones al Parlamento Europeo en un acto público, el penúltimo antes del cierre de campaña, celebrado en el Cuartel de Artillería de Murcia. Montero, que encabeza la candidatura en la que también está la secretaria de Derechos Sociales del partido en Murcia, Elvira Medina, ha asegurado que "hay que poner en pie una izquierda que tenga ganas, que quiera ganar, que quiera transformar". Ha precisado que espera que "Podemos sea tan útil o incluso más para España en la próxima década de lo que ya lo ha sido en estos diez años", al tiempo que ha incidido en que "es posible hacer políticas públicas que amplíen los servicios públicos, que protejan lo común, que reviertan privatizaciones, que garanticen el derecho al cuidado; es posible y no solamente es posible, es mejor". Unos cambios, ha destacado, que se realizaron durante la participación de Podemos en el Gobierno, por lo que, según ha apuntado "España es otra, gracias a los movimientos populares, al movimiento feminista, pero también en lo que tiene que ver con las instituciones, gracias a la existencia del Podemos". Su carrera a Europa se desarrolla bajo el lema 'Ahora más que nunca'. Según ha explicado, la razón de este mensaje es que "este es uno de los momentos en los que es necesario hacer política internacional", en referencia a los conflictos en Ucrania y Gaza. "Hacía décadas que no se violaban los acuerdos más básicos del derecho internacional humanitario", ha añadido. Montero ha asegurado que tienen por delante un "carrera de esperanza" y ha alabado a quienes "no se resignan y siguen creyendo que es posible", ya que, según ha afirmado, "la resignación es la antipolítica". Podemos no solo está en pleno proceso de primarias para designar sus candidatos a las próximas elecciones europeas, sino que también va a renovar a sus coordinadores autonómicos en varias comunidades, entre ellas la Región de Murcia. Por eso, la exministra ha aprovechado su visita a la Región para apoyar la candidatura del coordinador autonómico de la formación morada, Javier Sánchez Serna, a la reelección. El coordinador del partido en la Región ha explicado su "provocador" vídeo de campaña que lleva por título 'Murcia es muy facha' y ha afirmado que les recomendaron "que como es una comunidad muy conservadora era mejor evitar el ruido". Sin embargo, pese a estos consejos, "la izquierda ha plantado cara" ya que "solo se puede transformar con valentía". Sánchez Serna ha concluido asegurando que van a "mandar a López Miras y a Antelo a la oposición".