Gómez Reino se desvincula de Podemos y de la política partidaria apelando a las izquierdas: "Nos quieren juntas"

El que fuera líder de Podemos Galicia y diputado por Galicia en Común, Antón Gómez Reino, ha decidido desvincularse definitivamente de la formación morada y de la política partidaria con un mensaje dirigido a las izquierdas en las que llama a la unidad. "La ciudadanía nos quiere juntas articulando mayorías capaces de ganar", señala en una carta de despedida, recogida por Europa Press, y que ha hecho pública en redes sociales. Gómez Reino, conocido como 'Tone', estuvo vinculado desde el inicio con Podemos y tuvo en la Marea Atlántica de A Coruña una de las primeras experiencias de aglutinación de la izquierda federal tras el 15M, en opciones políticas que recogieron durante la última década también al nacionalismo partidario --en ese momento-- de experimentar la unión priorizando lo "social" frente al soberanismo. "Sé, en todo caso, que son malos tiempos para la unidad. Ni ignoro las causas ni me inhibo de responsabilidades. Pero confío en la capacidad colectiva de dirigentes y militantes para, de cara al futuro, escuchar los aprendizajes de la historia, también de la nuestra --que ya es prolija-- y la palabra constante de la ciudadanía. Una ciudadanía que, más allá de las legítimas diferencias, nos quiere luchando juntas: en las aritméticas legislativas, en las batallas culturales y en las dinámicas sociales, articulando mayorías capaces de ganar", subraya en su despedida de la política partidaria. En la carta de "agradecimiento" tiene palabras para Ione Belarra, por haberle "permitido" participar en el Consejo Ciudadano Estatal, y expresa un "reconocimiento" al que fuera su secretario de Organización en Galicia y actual líder de Podemos en este territorio, Borja San Ramón, "amigo y compañero" y tiene palabras también para Isabel Faraldo, "auténtico corazón de Podemos Coruña" (candidata a la Xunta en estas autonómicas, a lo que no hace mención). También se acuerda del que fuera senador José García Buitrón, médico ya fallecido. PRIMEROS PASOS ATRÁS El exdiputado ya había dejado de formar parte de la Ejecutiva estatal en la remodelación que tuvo lugar a finales del año pasado. Su nombre se suma a otros exdirigentes que salen de la formación en los últimos meses como Jaume Asens, Nacho Álvarez, Alejandra Jacinto y el excoordinador de Madrid Jesús Santos, además de otros cargos como el excandidato al Ayuntamiento de la capital, Roberto Sotomayor o el exdirector general de Derecho de los Animales Sergio García Torres. Recientemente también dejó sus responsabilidades en el partido, así como el acta del Congreso, la exsecretaria de Organización Lilith Verstrynge, una renuncia que sorprendió a Podemos como admitió el partido que ya designó a su reemplazo, el coportavoz Pablo Fernández. El primer paso atrás del exlíder de Podemos en Galicia fue en las elecciones generales del pasado 23 de julio, cuando renunció a concurrir en las listas de Sumar, aunque entonces remarcó que no se alejaba del todo de la política. Dentro de la formación morada, se mostró favorable a confluir junto a Sumar para esa cita electoral y, de hecho, participó en la campaña electoral de las generales de julio de forma activa. Gómez-Reino recaló en el Congreso en 2015, en plena irrupción de Podemos en el panorama político, y en la cámara ha sido presidente de la Comisión de Trabajo desde febrero de 2020 hasta mayo de 2023. Además lideró la lista de Galicia en Común a las elecciones autonómicas de 2020, que fue uno de los mayores varapalos electorales en los que participó Podemos, dado que la candidatura, en la que también estaban Izquierda Unida y Anova (ahora de vuelta alineada con el BNG) se quedó como fuerza extraparlamentaria. "ÉXITOS ELECTORALES" En la carta de despedida, recogida por Europa Press, Gómez Reino también hace mención a los "éxitos electorales" que tuvieron las experiencias de unidad, como En Marea, y ha mirado al próximo 18 de febrero, elecciones autonómicas, como momento para observar "hasta dónde pueden llegar las opciones progresistas". "Esperemos que se consiga el inaplazable cambio de gobierno, pero de no ser así, esa tarea de creatividad, mirada histórica y agregación será más vigente que nunca y más necesaria que nunca", manifiesta. De hecho, expresa que, como viene defendiendo desde 2015, "la prioridad para construir mayorías electorales con capacidad de ser hegemónicas en Galicia pasa por ser capaces de construir un espacio plural donde se articule, agregando los vectores que han conformado nuestro espacio y las sensibilidades que atraviesan el campo progresista de nuestra sociedad (el polo ciudadano, el de las tradiciones de izquierda transformadora y el del soberanismo), una herramienta superadora de dinámicas segregadoras y subalternas y que se conforme como un bloque histórico decisivo (en Galicia y en el Estado), como una izquierda nacional". "DECISIÓN MADURADA" Y GALLEGAS Gómez-Reino reconoce que la decisión de dar un paso atrás definitivo ha sido "madurada en el tiempo" y reconoce que "a alguien como él que siempre, sin tapujos" ha apostado por la unidad en el seno del "espacio político transformador y progresista y que trabajó para conseguir un acuerdo entre Podemos Galicia, Movimiento Sumar y todas las fuerzas del espacio político", le hubiese gustado que en las elecciones al Parlamento gallego "hubiera fructificado un acuerdo" que, a su juicio, "era positivo y valioso para el cambio político en Galicia". "Un acuerdo que facilitaba, desde mi punto de vista, el coherente objetivo de asegurarnos que el 18 de febrero, todos los votos progresistas se traduzcan en escaños y fuerza de gobierno", señala el que fuera candidato en 2020 y que vivió, en primera persona, como más de 51.000 votos se quedaron fuera de la cámara autonómica. En este sentido, ha convenido que "es evidente que la decisión de las inscritas en Galicia estuvo atravesada de meses de desencuentros, especialmente tras el 23J. Pero pese a que es bien cierto que hasta ahora todas las decisiones colectivas, tanto de los órganos como de las personas inscritas en Podemos Galicia habían sido siempre a favor de la construcción de herramientas electorales amplias, de la acumulación de fuerza política y electoral, la decisión está ahí y hay asumirla y pasar página", ha sentenciado.