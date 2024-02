Fracasa una declaración de la Asamblea de Madrid por el bicentenario de la Policía al aludir Más Madrid al franquismo

01/02/2024 Vista general de la Asamblea de Madrid, a 1 de febrero de 2024, en Madrid (España). La Asamblea de Madrid celebra hoy su primer Pleno del año, tras más de un mes sin actividad, con la migración y los menores extranjeros no acompañados en el foco del debate. Además de la migración, la energía también estará presente en la sesión de control a Ayuso de la mano del portavoz del PSOE. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press

La Asamblea de Madrid no ha conseguido consensuar una declaración institucional promovida por el PSOE por los 200 años de la Policía Nacional debido a las diferencias con Más Madrid sobre el papel de este cuerpo policial durante el franquismo. Este partido se ha mostrado contrario a "lavarle la cara a es "lavarle la cara a torturadores como 'Billy el Niño' o los agentes de la Dirección General de Seguridad". Más Madrid ha pedido que en el texto no se señalase que este cuerpo se había "adaptado a los desafíos de cada momento" porque en las "épocas democráticas no lo hizo", según trasladaron a Europa Press desde el partido mientras negociaban la declaración. En el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, recuerdan cómo la Policía Nacional se creó por la Real Cédula del 13 de enero de 1824, concretamente el antecedente histórico del mismo, la Policía General del Reino. Asimismo recuerda que este bicentenario ha sido declarado acontecimiento de excepcional interés público, cifra el número de agentes que tienen y agradece el trabajo en "favor de la seguridad y la convivencia de los madrileños". En esta parte de la declaración había quórum entre todos los partidos, según aseguraron ayer a Europa Press fuentes del PSOE. El problema radica en el siguiente párrafo: "La Policía Nacional ha evolucionado, se ha adaptado a los desafíos que cada época demandaba, forjando en ese largo recorrido unos principios y valores muy sólidos, nacidos del esfuerzo, sacrificio y heroísmo de sus integrantes". BILLY EL NIÑO Y OTROS POLICÍAS FRANQUISTAS Ha sido la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, la que ha explicado la postura de su partido en los pasillos de la Asamblea de Madrid, donde ha deslizado que le "sorprende mucho que cualquier partido progresista y que tenga memoria no haya aceptado una frase en la cual hacía una valoración y un reconocimiento precisamente a esa evolución de la Policía Nacional en ser defensora de los valores democráticos". Tras este reproche al PSOE, ha explicado que el Cuerpo "no siempre ha sido democrático" y le ha reprendido por lo que entiende que es "lavarle la cara a torturadores como 'Billy el Niño' --en alusión a Juan Antonio González Pacheco-- o los agentes que lo hacían en la Dirección General de Seguridad". Por su parte, el portavoz del PSOE, Juan Lobato, ha hecho un reconocimiento a la labor de la Policía Nacional y les ha animado a "que lo sigan haciendo". "Fue solo esa referencia, esa alusión histórica al reconocimiento a los 200 años, que no les parece conveniente, puede ir por ahí o no, pero no nos han trasladado más detalle y tampoco pasa nada. Oye, cada uno tiene su posición y esto es una declaración institucional de reconocimiento que si era un ánimo tenía sentido y si no, oye, cada uno podemos hacer nuestro reconocimiento y no tiene un mayor problema", ha planteado.