Feijóo exige negociar a la vez el CGPJ y la reforma legal: "Mientras no se cierre todo, no vamos a poder acordar nada"

01/02/2024 El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, mantiene una reunión en Bruselas con el presidente del PPE, Manfred Weber. Les acompaña el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons. EUROPA ESPAÑA POLÍTICA DAVID MUDARRA (PP)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este jueves que deben negociar de forma "simultánea" la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el texto de una reforma legal para cambiar el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces. De hecho, ha advertido de que "mientras no se cierre todo", no van a "poder acordar nada". "No queremos engañar a nadie, el Gobierno lo sabe y yo creo que los españoles tienen derecho a saberlo. Esta es la postura del Partido Popular", ha enfatizado Feijóo, tras reunirse en Bruselas con el presidente del Partido Popular Europeo (PPE), Manfred Weber. El jefe de la oposición ha insistido en que la renovación del CGPJ --que lleva más de cinco años caducado-- y la reforma de la ley tendrán que realizarse de forma simultánea. "Habrá renovación y habrá ley. Habrá ley y renovación. Si no, la negociación quedaría coja", ha afirmado, para avisar que el Gobierno ya les ha "engañado una vez" y no les volverán a "engañar la segunda". Así se ha pronunciado un día después de la reunión que mantuvieron en Bruselas el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, con el comisario de Justicia, Didier Reynders, en la que acordaron volver a reunirse el 12 de febrero para desbloquear el CGPJ. ((HABRÁ AMPLIACIÓN))