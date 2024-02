Feijóo afirma que Sánchez "ni pone ni quita etiquetas de terroristas"

Madrid, 1 feb (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado hoy que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ni pone ni quita etiquetas de terroristas" y que ese cometido corresponde a la Justicia, en alusión a las causas por terrorismo derivadas del 'procés' y la aplicación de la ley de amnistía.

"Lamento tener que recordar que el presidente del Gobierno ni pone ni quita etiquetas de terroristas. Eso le corresponde a la Justicia. En todo caso, si no existe ese delito, no se explica para qué quieren amnistiarlo", ha publicado Feijóo en su cuenta de X.

Feijóo ha publicado el mensaje después de que Sánchez dijera en Bruselas: "Como todo el mundo sabe, el independentismo catalán no es terrorismo. No lo es, y por tanto, con este proyecto de ley yo estoy convencido y así al final lo van a concluir los tribunales, que van a estar todos los independentistas catalanes amnistiados porque no son terroristas". EFE

