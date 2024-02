El PSPV de Castellón pide que se investigue si el concejal de Movilidad presuntamente acumula 167 multas

01/02/2024 Pleno del Ayuntamiento COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA EUROPA CASTELLÓN POLÍTICA GRUPO SOCIALISTA

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Castelló ha presentado por registro municipal un escrito para que se investigue si el concejal de Movilidad, Cristian Ramírez, presuntamente ha podido acumular de enero de 2023 a enero de 2024 un total de 167 sanciones por infringir las ordenanzas de aparcamiento en la zona azul de la ciudad, "tal y como recoge la información a la que ha tenido acceso el grupo socialista y que ayer desveló en el pleno el edil socialista Jorge Ribes", según han señalado los socialistas en un comunicado. La portavoz socialista, Patricia Puerta, ha señalado que "la ciudadanía tiene que saber si un cargo público del ayuntamiento, el edil del PP Cristian Ramírez, lleva presuntamente aparcando día tras día sin sacar el tíquet correspondiente en la zona azul y, lo que sería más grave, acumulando multa tras multa, dejando de pagar presuntamente la mayor parte de ellas a las arcas municipales". Cristian Ramírez, según expuso ayer en la sesión plenaria Jorge Ribes, habría acumulado presuntamente durante el último año 167 sanciones, de las que solo 33 estarían pagadas a razón de 5,25 euros. "Ello supone que, presuntamente, hay nada menos 134 que no pagó en tiempo y forma, por lo que ya pasan a expediente sancionador por parte del ayuntamiento", ha dicho Puerta. Tras esta denuncia en el pleno, como ha destacado Patricia Puerta, se asistió "a un absoluto despropósito de versiones desde el Partido Popular: primero con su silencio, después con la negación de los hechos por parte del portavoz del equipo de gobierno, Vicent Sales, y después reconociendo que Cristian Ramírez sí tenía 29 multas sin pagar, que decidió abonar ayer mismo, eso sí, solo cuando desvelamos los hechos". Para la portavoz socialista, "solo el hecho de que ayer ya reconociese de forma oficial estas casi 30 multas sin pagar es un escándalo mayúsculo y motivo para que dimita de forma irrevocable". Otro aspecto que demuestra la forma de actuar de Cristian Ramírez, según Puerta, "es que lleve en el coche la tarjeta verde, que permite a residentes aparcar de forma gratuita en determinadas calles". "El propio Vicent Sales, como hemos leído hoy en algún medio de comunicación, reconoce que esa tarjeta no le daba derecho a aparcar en la calle donde se le ponen las sanciones y, además, que esa tarjeta está caducada. Esto es de vergüenza", ha recalcado Puerta. La portavoz socialista ha recordado que, además, se está hablando "nada menos que del concejal de Movilidad, el responsable político de que se sancione a los y las castellonenses por infracciones de tráfico". "Solo el hecho de que haya asumido que sí que existen, al menos, 29 multas es burlarse del resto de ciudadanos y ciudadanas que sí sacan el tíquet y sí pagan las multas", ha apuntado. Patricia Puerta ha añadido que el Grupo Municipal Socialista "va a llevar hasta las últimas consecuencias estos hechos", y lo primero que quieren saber es "qué va a hacer el equipo de gobierno en defensa de los derechos de los vecinos y vecinas, porque hay que saber si el señor Ramírez está o no adeudando dinero al Ayuntamiento de Castelló por las decenas y decenas de sanciones que, presuntamente, no pagó en tiempo y forma por infracciones en la zona azul".