El PSOE usa la sesión de control del Congreso para que Óscar Puente explique los planes del Gobierno para Galicia

El PSOE usará la próxima sesión de control parlamentario al Gobierno, la única que se celebrará en el Congreso antes de las elecciones gallegas del 18 de febrero, para que el ministro de Transportes, Óscar Puente, pueda explicar los planes del Ejecutivo en Galicia para los próximos años. Así, en plena campaña de las elecciones gallegas, el PSOE quiere que su ministro y dirigente socialista tenga la oportunidad de explicar a todo el hemiciclo y a los ciudadanos "las políticas en materia de infraestructura y de transporte desarrolladas desde el año 2019 hasta la actualidad, además de los proyectos, las inversiones y las futuras actuaciones en la comunidad autónoma de Galicia", según el escrito registrado este jueves y al que tuvo acceso Europa Press. La pregunta la formulará David Regades, que no es el portavoz socialista de Transportes, sino de Agricultura, pero que es dirigente del PSdeG y fue cabeza de lista por Pontevedra. Este tipo de preguntas del partido del Gobierno a sus ministros eran habituales en la etapa de José María Aznar en la Moncloa, pero el socialista José Luis Rodríguez Zapatero las restringió para dejar el protagonismo de las sesiones de control parlamentario a la oposición. No obstante, cuando se aproximan elecciones el PSOE suele recurrir a ellas, y ya lo hizo en una sesión plenaria previa a las elecciones en Castilla y León, cuando varios diputados socialistas aprovecharon el Pleno para atacar al gobierno autonómico del PP y brindar a los ministros una oportunidad para presumir de gestión. "Bochornoso" y "esperpéntico" fueron algunos de los calificativos empleados por la oposición de entonces, y no sólo del PP, Vox y Ciudadanos, sino también del PNV y del PDeCAT. En la sesión de control del miércoles sí habrá una pregunta 'gallega' desde la oposición, la que formulará Jaime de Olano también al ministro Puente, en este caso para exigirle explicaciones por el "lamentable estado de conservación" de las autovías estatales y carreteras nacionales en la comunidad.