El PP insiste en un Pacto Nacional del Agua contra la sequía porque el Gobierno "no ha hecho nada"

30/01/2024 El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Miguel Tellado, durante una rueda de prensa posterior de la reunión de la Junta de Portavoces, en el Congreso de los Diputados, a 30 de enero de 2024, en Madrid (España).

El PP ha insistido en su oferta de un Pacto Nacional del Agua que involucre a todas las administraciones contra la sequía, pues considera que el Gobierno de Pedro Sánchez "no ha hecho nada nuevo" en los últimos años, más allá de "enfrentar a unas comunidades con otras", algo que considera "francamente irresponsable". En declaraciones en el Congreso, el portavoz del PP, Miguel Tellado, ha admitido que España tiene un problema con la sequía que "no es nuevo" y sobre el cual "lamentablemente" el Gobierno de Pedro Sánchez no ha hecho "nada nuevo". A su juicio, este problema se debe "solventar de una forma global y uniendo a todo el mundo", y ese es "el camino que se debe seguir durante las próximas semanas y durante los próximos meses". "Nosotros hemos reivindicado un Pacto Nacional del Agua que involucre a las tres administraciones, pero lamentablemente esto no es una prioridad para el Gobierno de Pedro Sánchez --ha señalado--. No solo eso, sino que durante los últimos tiempos el Gobierno lo que ha hecho es enfrentar a unas comunidades con otras y eso es francamente irresponsable".