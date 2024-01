El PP critica el "silencio" de Sánchez ante los "ataques constantes" a la agricultura española desde Francia

26/12/2023 La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín, durante una rueda de prensa, en la sede del Partido Popular, a 26 de diciembre de 2023, en Madrid (España). Durante la comparecencia, han hablado de la actualidad política, marcada por la ley de amnistía y el discurso del Rey el pasado 24 de diciembre, en el que defendió la Constitución y la unidad de España. POLITICA A. Pérez Meca - Europa Press

El Partido Popular ha criticado este miércoles el "silencio" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante los "ataques constantes" que se están produciendo estos días a la agricultora española desde Francia. En concreto, el PP ha condenado las palabras de la exministra socialista de Francia, Ségolène Royal, que ha calificado de "falsos" los productos 'bio' españoles y ha acusado al sector español de "no respetar las reglas francesas". Además de exigir una rectificación inmediata a la exministra, el PP también ha pedido a Pedro Sánchez que "se desmarque de esas palabras". "El silencio del presidente del Gobierno durante estos días de ataques constantes a la agricultura española es desconcertante, salvo que esté priorizando su papel como presidente de la Internacional Socialista y prefiera no responder a una 'compañera'", ha señalado la formación de Alberto Núñez Feijóo en un comunicado. En este contexto, el PP ha lamentado que este silencio del Gobierno no es "algo aislado" pues, a su juicio, el ministro Félix Bolaños, también calló de manera "cómplice" ante "los ataques de sus socios" de Junts a los jueces españoles. "El Ejecutivo debería tener claro que su prioridad es defender los intereses los ciudadanos a los que gobierna, y no dar la callada por respuesta ante las ofensas de sus aliados", ha defendido. APOYO A LA AGRICULTURA ESPAÑOLA Por su parte, la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín, ha asegurado que, ante la "inacción del Gobierno, los agricultores y ganaderos tienen que saber que tienen detrás al PP, un partido que es del campo y apoya sus reclamaciones". La dirigente 'popular' se ha puesto en contacto esta tarde con el presidente de la Asociación Nacional de Producción Ecológica para "trasladarle el respaldo del partido y mantener un encuentro de forma inmediata". "La agricultura ecológica no se merece un ataque como este, sino un Gobierno que le defienda", ha afirmado Martín, que destaca el "alto valor añadido" que representa este sector: "Tan solo supone el 10% de la producción agraria, pero da empleo al 21,7% de los trabajadores del sector". La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP ha apuntado que el Partido Popular "está al lado de los ganaderos y defiende la agricultura ecológica por su enorme calidad y su compromiso medioambiental" Además, junto a la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, la secretaria ejecutiva de Agricultura, Mercedes Morán, y los portavoces parlamentarios en Congreso y Senado, Martín han mantenido este miércoles una reunión con representantes de las organizaciones agrarias Asaja, COAG y Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos para expresar el apoyo al campo español y sus reivindicaciones, además de analizar la situación del sector en plena crisis en Francia y ante el anuncio de nuevas movilizaciones. "Apoyamos las reivindicaciones de agricultores y ganaderos. La situación es insostenible", han explicado desde el PP.