El PP cree que el PSOE cederá ante Junts tras el 18F porque Sánchez es "experto" en mantener "gobiernos imposibles"

01/02/2024 El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Miguel Tellado, interviene durante la mesa juristas de Estado de derecho y amnistía, en el Congreso de los Diputados, a 1 de febrero de 2024, en Madrid (España). El encuentro se enmarca en las Jornadas Frente a la Amnistía: igualdad, libertad y dignidad, organizadas por el Grupo Parlamentario Popular. La proposición de ley de amnistía no superó el pasado martes, 30 de enero, la mayoría absoluta que necesitaba para aprobarse en el Pleno del Congreso, después de que Junts votara 'no'. POLITICA Carlos Luján - Europa Press

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, asume que el PSOE acabará cediendo ante las exigencias de Junts para la tramitación de la ley de amnistía una vez hayan pasado las elecciones gallegas del próximo 18 de febrero, pues sstiene que Pedro Sánchez es "experto" en mantener "gobiernos imposibles". Durante las jornadas 'Frente a la Amnistía: igualdad, libertad y dignidad', organizadas por el Grupo Popular, Tellado ha argumentado que el PSOE no rechazó las enmiendas de Junts a la ley de amnistía por considerarlas inasumibles, sino porque son conscientes de que extender la medida de gracia a todo el terrorismo y al delito de traición supondría la nulidad de la ley. Ahora bien, según el portavoz 'popular', los socialistas "carecen de líneas rojas y de principios" y por ello ha querido preguntar al líder del Ejecutivo si mantendrá ese 'no' tras las elecciones gallegas o si por le contrario "tragará" con las exigencias de Junts para asegurar la estabilidad de su Gobierno. PUIGDEMONT DESPLOMÓ LA MAYORÍA PROGRESISTA "No debemos engañarnos, la verdad es que Sánchez es un experto en mantener gobiernos imposibles", ha advertido Tellado al tiempo que se ha preguntado cuánto durará este "sinsentido" en el que la legislatura esta protagonizada por un "presidente extorsionado" y donde Junts "continua siendo el extorsionador". Según el portavoz 'popular', lo que se vivió el pasado martes en el Congreso de los Diputados durante el pleno para debatir la tramitación de la ley de amnistía fue el "pulgar de Puigdemont inclinándose hacia abajo" y "barriendo de un plumazo esa supuesta mayoría progresista que sostiene el gobierno de Pedro Sánchez" porque "quieren amnistiar todavía más", ha afeado.