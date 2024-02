Eder Sarabia: "Seguramente si estuviera en otro club ya no estaría aquí"

Andorra La Vella, 1 feb (EFE).- Eder Sarabia, entrenador del FC Andorra, se congratuló por estar en el FC Andorra y no en otro club después de sufrir cuatro derrotas consecutivas y bajar hasta la penúltima posición y, en este sentido, afirmó que "seguramente si estuviera en otro club ya no estaría aquí".

El técnico de Bilbao elogió así a la entidad que lidera en los despachos Gerard Piqué, jugador que él dirigió junto a Quique Setién en el Barça: "Todo esto que hemos ido construyendo, y que yo he ayudado mucho a hacer, es nuestra gran fortaleza. Esa familiaridad que hay, pero con exigencia máxima en comparación a otros sitios, es una virtud y los que mandan también lo tienen claro".

Además, aseguró que la salvación es su gran objetivo y no sólo a nivel deportivo: "Por el sentido de pertinencia, no hay nada que me haga más ilusión que esto fuera bien. Me voy a dejar la vida y estamos en ello".

El FC Andorra visita el sábado (21 horas) al Tenerife y lo hará en una situación delicada en la clasificación. Eder Sarabia volvió a insistir en lo mismo de la semana pasada antes de recibir y luego perder contra el Elche: "No estamos tan lejos de ganar un partido y este aspecto lo tenemos que tener claro. Seguir trabajando en los pequeños detalles y seguir en la misma línea".

El aspecto mental, incidió Eder Sarabia, ahora lo considera más clave si cabe. "Para nosotros ahora es muy importante ser fuertes en el aspecto mental", agregó.

Sobre el mercado invernal, que se cierra hoy a las 23.59 horas, también realizo un pequeño análisis, de manera que, si no sucede nada extraño, el FC Andorra sólo incorpora a Jon Karrikaburu (cedido por la Real Sociedad), que ya ha debutado. Además, ya se han ido tres jugadores: Manu Nieto (Elche), Laorent Shabani (IFK Norrköping) y Anderson Arroyo (Burgos). "Si tiene que venir alguien, que tenga unas ganas terribles de venir y que crea que nos puede ayudar y que mejore lo que tenemos o aporte cosas diferentes, pero en principio no tenemos previsto fichar a nadie más", apuntó.

Eder Sarabia se enfrentará en el banquillo a Asier Garitano. En el partido de la primera vuelta, los tinerfeños se impusieron por 0 a 1 con un gol de 'Luismi' Cruz. No espera un partido como el de contra el Elche ya que la propuesta de juego de Garitano no tiene nada que ver a la de los ilicitanos. "Será un partido más parecido a los que suelen ser la gran mayoría de nuestros partidos, donde tenemos más la pelota y donde el foco está puesto en el juego ofensivo. En la ida, el Tenerife fue muy agresivo y, por tanto, tendremos momentos para poder correr", analizó.

El Tenerife no está atravesando su mejor momento de resultados y esto puede ser un punto a favor para un FC Andorra totalmente necesitado. "Están con dudas, pero es un rival que puede jugar a diferentes estilos y tiene jugadores de mucho talento. Nos tocará dar nuestro máximo nivel, pero estamos capacitados. El equipo me transmite cosas positivas", sentenció Eder Sarabia. EFE

1011857

vds/and/jpd