Carrizosa (Cs) responde a Sánchez que son los jueces lo que tienen que decir que es terrorismo

El líder de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha sostenido, tras decir el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el independentismo catalán no es terrorismo que eso "lo tiene que decir un juez, no un político vendido a los independentistas por sus votos". Así se ha expresado en una publicación en 'X' recogida por Europa Press este jueves, en la que ha asegurado que "quien no lo entienda no comprende los fundamentos del Estado democrático". Sánchez se ha mostrado convencido de que todos los independentistas catalanes con causas abiertas en los tribunales por delito de terrorismo serán amnistiados "porque no son terroristas".