Besteiro llama en Lugo a la "movilización" en el acto de arranque de campaña para "cambiar la historia de Galicia"

El candidato del PSdeG-PSOE a la presidencia de la Xunta de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, ha hecho un llamamiento este jueves en Lugo, en el acto de arranque de la campaña electoral para los comicios autonómicos del 18 de febrero, a la "movilización" y la "ilusión" para lograr en las urnas, ha dicho, "cambiar la historia de Galicia". "Vamos a cambiar la historia de Galicia. Y lo vamos a hacer con el impulso de los votos, esa papeleta que nos iguala a todos, al que más tiene y al que menos tiene", ha proclamado Besteiro en un mitin celebrado en la céntrica Plaza de Santa María de la capital, en la que ha estado arropado por unos 500 asistentes. Con algo más de 20 minutos de retraso con respecto al horario previsto --las 18,30 horas-- y con una gran pancarta situada a su espalda con el lema "Desta vai!", Besteiro, acompañado en el acto por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero; el secretario xeral del PSdeG, Valentín Formoso; la número dos de la lista provincial y ex alcaldesa de Lugo, Lara Méndez; y la actual regidora de la ciudad, Paula Alvarellos, ha sido el último en tomar la palabra. "Galicia es la cuna del matriarcado y esa fuerza de las mujeres nos va a permitir cambiar Galicia", ha comenzado diciendo el candidato socialista, tras agradecer la presencia en el acto de María Jesús Montero y antes de vaticinar una campaña electoral "alegre" y "propositiva" ya que, ha puntualizado, "los socialistas amamos y respetamos la democracia". "MÁS EMPLEO, MÁS ECONOMÍA Y MEJOR SANIDAD" José Ramón Gómez Besteiro, que ha dedicado durante su discurso algunas palabras al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que ha tildado de "patriota de pacotilla" por votar en contra, ha dicho, de "los pensionistas gallegos" y "los fondos europeos", ha instado a la ciudadanía gallega a aplicar "la receta socialista" para "tener una vida mejor". Una receta que el candidato del PSdeG a la presidencia de la Xunta ha dado en condensar en tres grandes líneas: "Más empleo, más economía y mejor sanidad" para construir una sociedad, ha agregado, con "igualdad de género y igualdad de oportunidades". "Queremos mirar al futuro de una manera diferente a la que lo hicieron los que gobernaron durante los últimos 15 años, en los que Galicia perdió habitantes y perdió empleo. El cambio sí es posible y llegará en Galicia de la mano de los socialistas o no llegará", ha asegurado Gómez Besteiro. El candidato del PSdeG-PSOE para los comicios autonómicos del 18 de febrero ha concluido su intervención en el acto que sirve como punto de partida para la campaña de las elecciones gallegas recordando a los asistentes que "querer es poder". "Si todos creemos que es posible, el próximo presidente de la Xunta de Galicia será un lucense del Partido Socialista orgulloso de presentarse por Lugo, orgulloso de su ideología, de su partido y de su provincia", ha proclamado. "Queremos cambiar Galicia. Los nacionalistas quieren pero no pueden y nosotros somos los únicos que queremos y podemos, porque somos la izquierda que gobierna. Viva el Partido Socialista, viva lo que representamos y viva Galicia", ha culminado Besteiro, antes de abandonar la Plaza de Santa María aclamado por sus seguidores al grito de "presidente, presidente". BESTEIRO, "EL PRESIDENTE DEL PUEBLO" La vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, que ha estado presente este jueves en Lugo para arropar al candidato socialista a la Presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, en el arranque de la campaña electoral, ha avisado de que "sobran los motivos" para que la gente "se mueva" y acuda a votar. Por su parte, el secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, ha asegurado que es un "placer" presentar al próximo presidente de la Xunta en su ciudad. "Besteiro va a ser por fin el presidente del pueblo de Galicia, no va a ser ni un presidente que represente a la clase alta ni tampoco va a ser un presienta excluyente que piense que el mundo acaba en Pedrafita", ha sostenido en referencia a los aspirantes del PP, Alfonso Rueda, y del BNG, Ana Pontón, respectivamente. Además, en una intervención en la que ha defendido una Xunta gobernada por los socialistas que trabaje en coordinación con el Ejecutivo estatal, ha apelado a que lograr este hecho solo será posible con "movilización". "Si participamos, si nos movemos, habrá un presidente socialista que cambie Galicia", ha afirmado. La encargada de iniciar el acto ha sido la nueva alcaldesa de la ciudad, Paula Alvarellos, quien ha sostenido que "quedan pocas horas" para que Galicia cuente con un "presidente socialista de la Xunta". "Y además lucense, nuestro", ha afirmado antes de referirse a Besteiro como el "deseado y esperado" frente a un gobierno del PP que se caracterizó por el "inmovilismo y la inacción". "No hizo nada" por la ciudad, ha dicho. Tras recordar que tanto en el Estado, como en la provincia y en la ciudad hay "gobiernos socialistas", ha considerado necesario que la Xunta de Galicia cuente también con un ejecutivo presidido por los socialistas. Para ello, ha llamado a todos a "trabajar". Tras ella, ha tomado la palabra la exregidora, Lara Méndez, quien ha acusado al PP de tratar de hacer de la Xunta "su sede particular" y ha reprochado que "castiguen" a ayuntamientos que no son "de su color". "Nosotros gobernamos para todas las personas. Y quien mejor que Besteiro para hacer ese trabajo", ha sostenido. "Necesitamos a gente como José Ramón al Frente de la Xunta, que se forjó en lo local, a pie de calle y necesitamos gente experimentada, con ganas e ilusión para sacarnos de este inmovilismo e inacción de estos 15 años", ha afirmado.