Ayuso afea al "senador Lobato" hable de solidaridad cuando el PSOE "solo tiene ojitos para pedir perdón a un prófugo"

23/11/2023 El secretario general del PSOE-Madrid, Juan Lobato, interviene durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 23 de noviembre de 2023, en Madrid (España). La nueva portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, se estrena hoy como líder de la oposición de la presidenta de la Comunidad de Madrid, tras la salida de Mónica García al Ministerio de Sanidad. Durante la sesión plenaria, se han debatido las modificaciones registradas por el PP de la Ley LGTBI y Trans y se ha hablado sobre Agenda 2023, presupuestos para 2024 y clima político. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afeado al secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, hable de la poca solidaridad de la región en materia energética cuando su partido "solo tiene ojitos para ver cómo le pide perdón a un prófugo de la justicia (Carles Puigdemont)" para "mantener el sillón". Ha sido en la sesión de control del Pleno de la Asamblea, cuando el socialista ha criticado que la región solo genere el 5% de la energía que consume y ha ironizado con que Ayuso "no ha hecho nada" pero luego "va a pedir a Papá Estado". "Me lo dice el señor senador, que está defendiendo que haya una total desigualdad para el País Vasco y para Cataluña a la hora de recibir fondos, a la hora de tratar unas cuestiones políticas u otras", ha espetado la mandataria autonómica, quien ha contrapuesto esto con la situación de "camioneros o agricultores". Ha reprochado que Lobato "hable de solidaridad" cuando el PSOE "abandona a España entera" y le ha instado a "salir a la calle" y preguntar a los madrileños si creen que "reciben el mismo trato que los socios independentistas". Ha acusado, además, a los socialistas de "controlar" los tres poderes del Estado desde el Palacio de la Moncloa y ha añadido que la Comunidad de Madrid son "aquellos que trabajan para que no haya profundas desigualdades y luchar por la igualdad de oportunidades". "Son ustedes los que van detrás de los nacionalistas, de sus tintes xenófobos y de los privilegios", ha remarcado Díaz Ayuso. También ha defendido que Madrid es "una de las comunidades autónomas que mejor gestiona" los fondos europeos y que en cuatro años se ha pasado de 373 a 62.000 instalaciones renovables. Le ha criticado también que compare la producción energética de otros territorios con Madrid sin tener en cuenta "su superficie y que la mitad está protegida". LOBATO ACUSA A AYUSO DE "NO MOVER UN DEDO" Frente a ello, Lobato le ha recordado que en materia energética hace años, en el estallido de la guerra de Ucrania, le pidió medidas para aumentar la producción de energía y reducir la dependencia pero "Ayuso no ha hecho nada". "Tras no mover ni un dedo en cuatros años le aprieta y se va corriendo a Papá Estado. Es usted una liberal de primera", ha ironizado para luego señalar que la solidad no es "atacar al Gobierno, a otras CCAA o gritando un domingo que España se rompe". Ha proseguido preguntando a Ayuso si cree que alguien se cree la "superconspiración" del Gobierno de España contra Madrid. "Que le quita el agua, la energía, los médicos de la UCI Pediátrica de La Paz, las plazas de FP, la vivienda para los jóvenes, los médicos de urgencias... ¿De verdad se cree que alguien se lo cree? No es el Gobierno de España, es su Gobierno", ha zanjado.