Andalucía invitará por carta al Gobierno francés y a Ségolène Royal a conocer las producciones ecológicas andaluzas

22/12/2023 La consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, visita las instalaciones de Agroponiente en El Ejido (Almería). POLITICA JUNTA DE ANDALUCÍA

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, ha manifestado este jueves que desde la Junta de Andalucía se va a remitir una carta al Gobierno francés así como a la socialista francesa Ségolène Royal para que visiten la región y conozcan de primera mano las producciones ecológicas que se cultivan en Andalucía. Crespo ha calificado de "muy desafortunadas" las declaraciones de la exministra de Ecología de Francia y política socialista, quien criticó en una entrevista los productos 'bio' de España: "¿Habéis probado los tomates? Son incomibles", manifestó la política gala en su intervención con la que, a juicio de Crespo, demuestra un "desconocimiento" de lo que es "la agricultura ecológica integrada de Andalucía y de Almería". "Que retire esas palabras y que se venga a Andalucía, que se venga a Almería, que vamos a enseñarle todos los productos ecológicos que tenemos, que le vamos a hacer una ensalada maravillosa y que además va a ver cómo están produciendo nuestros agricultores esos productos tan sostenibles, social, medioambiental y laboralmente", ha dicho la consejera. Crespo ha asegurado que los agricultores están "muy enfadados, indignados" porque "no se pueden hacer declaraciones como la que están haciendo sobre los productos españoles, andaluces o almerienses", según ha trasladado durante el acto de inicio de obras para la nueva agrupación de vertidos y Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Mojácar (Almería). La consejera de Agricultura ha apremiado a Royal a visitar Andalucía para que pueda ver "de verdad" los productos ecológicos, comprobar "si tienen sabor o no" y testar el sistema "absolutamente sostenible" que se sigue para su cultivo, siempre dentro de "cada una de las normativas europeas" y pese a que los costes de producción están "disparados". "Si tiene desconocimiento, que pregunte, pero desde luego no le vamos a permitir que haga declaraciones gratuitas que afectan a nuestro sector, del que vivimos, y que además lo haga de esa forma tan desafortunada y con tanto desconocimiento", ha añadido Crespo, quien ha recordado que la agricultura ecológica representa un 29,5 por ciento.