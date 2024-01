23/03/2023 Wagensberg (ERC) dice que le da "pánico volver" tras marcharse a Suiza por la causa Tsunami. El diputado de ERC y miembro de la Mesa del Parlament, Ruben Wagensberg, que se ha instalado en Ginebra (Suiza) tras ser vinculado al Tsunami Democràtic por el juez que investiga el caso en la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha dicho este miércoles que le da "pánico volver a Cataluña, y viendo como se está poniendo la situación". CATALUÑA ESPAÑA EUROPA BARCELONA POLÍTICA PARLAMENT

El diputado de ERC y miembro de la Mesa del Parlament, Ruben Wagensberg, que se ha instalado en Ginebra (Suiza) tras ser vinculado al Tsunami Democràtic por el juez que investiga el caso en la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha dicho este miércoles que le da "pánico volver a Cataluña, y viendo como se está poniendo la situación". Wagensberg ha señalado que "no debería tener este pánico, porque una instrucción debe tener unas garantías", pero ha asegurado que en su investigación no existen estas garantías, en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press. No obstante, el diputado ha aceptado que quiere regresar a Cataluña: "Yo lo que quiero es volver a mi país, yo quiero volver a Cataluña, yo quiero volver a hacer mi trabajo, yo quiero volver a estar junto a mi gente". (HABRÁ AMPLIACIÓN)