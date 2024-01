Urkullu ve "preocupante" para la gobernabilidad del Estado que no se haya aprobado la Ley de Amnistía

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha calificado de "preocupante" para la gobernabilidad del Estado lo ocurrido este martes en el Congreso, donde no se ha logrado un pacto para la ratificación y envío al Senado de la Ley de Amnistía, por lo que la norma volverá a la comisión de Justicia. En declaraciones ofrecidas en Bruselas, donde realiza un viaje oficial, Urkullu ha manifestado que le preocupa que no haya un entendimiento entre el Gobierno español y el PSOE, y los partidos catalanes. "Quiero pensar que en este caso, por lo que venían siendo las horas previas al debate y a la votación con Junts, y en este sentido es preocupante que una iniciativa tan controvertida como la Ley de Amnistía tenga todavía esta situación o sufra de esta situación", ha agregado. Al mismo tiempo, ha dicho hacerse cargo de la "dificultad que tiene el Gobierno español para seguir manteniendo esta situación en la que necesita de todos los votos todo el tiempo y que, además, ha volcado también parte de lo que pueda ser su estabilidad institucional en lo que pueda ser el entendimiento con Cataluña". "Si esto hoy no se ha producido, es realmente preocupante", ha insistido. En esta línea, ha precisado que "si no hay acuerdo, es preocupante no solo para el futuro de la Ley de Amnistía, sino también para la gobernabilidad del Estado". "Es un asunto entre el Gobierno y algunos partidos catalanes, los demás podemos ayudar, pero la responsabilidad les corresponde a ellos, a algunos partidos políticos catalanes y del partido que está al frente del Gobierno español", ha añadido.