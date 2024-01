Puente admite la "complejidad" de gobernar con el apoyo de Junts, al que acusa de maximalismo y de posición irracional

19/12/2023 El ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante un pleno en el Congreso de los Diputados, a 19 de diciembre de 2023, en Madrid (España). El Pleno del Congreso tiene previsto debatir el próximo 9 de enero, en una sesión extraordinaria, las enmiendas de totalidad a la proposición de Ley de Amnistía que han anunciado el PP y Vox. Una vez que se rechacen, la norma pasará a debatirse primero en ponencia y después en la Comisión de Justicia, con el objetivo de que regrese al Pleno a finales de enero, para que el Senado la tenga ya en su mesa en febrero. POLITICA Diego Radamés - Europa Press

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha admitido la "complejidad" de gobernar con el apoyo de Junts, si bien ha resaltado que el PSOE es "el único" partido capaz de manejar esa complicada aritmética parlamentaria. También ha acusado a los de Carles Puigdemont de "maximalismo" y de mantener una posición "absolutamente irracional". Así lo ha afirmado en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, en la que ha adelantado que los socialistas seguirán trabajando después de que el martes naufragara la ley de amnistía en el Congreso por el voto en contra de Junts, que pide "más garantías" para que la norma excluya a algunos encausados por el 'procés'. "Vamos a seguir trabajando siendo conscientes de la complejidad, pero al mismo tiempo siendo los únicos que pueden manejar esta complejidad", ha explicado Puente, descartando a su vez la alternativa de convocar elecciones porque "los españoles ya tomaron una decisión" y no son los socialistas "los que repartimos las cartas". Puente ha proseguido lamentando que Junts esté instalado "en el maximalismo, en el todo o nada", porque sería "difícil de entender" que "la inmensa cantidad de beneficiarios" de la ley de amnistía se vieran privados de ella "porque existe la hipótesis, no la certeza", de que algunos de los afectados por los hechos del 'procés' como el expresidente catalán "pudiera verse no amparado" en la norma. Por este motivo, ha recordado que el PSOE "ha hecho un esfuerzo muy considerable" y ha sido "sobradamente" generoso, y que ahora los independentistas catalanes deben "reflexionar" porque parecen "dispuestos a perderlo todo" con tal de "mantener su posición y no cambiarla", "El Partido Socialista ha demostrado sobradamente su generosidad en pos de un acuerdo que tiene un único fin que es rehabilitar la convivencia en Cataluña", ha añadido. EL PP CONTRIBUYÓ A CREAR "ESTE PROBLEMA" Cuestionado por las críticas que el PP ha versado contra los socialistas por no ser capaz de sacar adelante la ley de amnistía, pese a ser una de las condiciones para que Junts invistiera a Pedro Sánchez como presidente, Puente ha recordado que el PSOE "no está entre los que contribuyeron a crear este problema". Pese a ello, según el también exalcalde de Valladolid, "está contribuyendo a resolverlo", una actitud en la que le gustaría que también estuviera el PP. Así, ha acusado a los de Alberto Núñez Feijóo de estar instalados "en el cuanto peor, mejor" y en el "que se caiga España, que ya la levantaremos nosotros". Ha puesto de ejemplo el voto en contra de los 'populares' a la subida de las pensiones o a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), decisiones que en su opinión "perseguirán durante mucho tiempo" al PP.