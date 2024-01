PSOE-A critica las "maniobras de distracción" de Moreno para "esconder que su gestión no está a la altura"

31/01/2024 El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, atiende a los medios en Espartinas (Sevilla). ESPAÑA EUROPA POLÍTICA ANDALUCÍA PSOE-A

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha criticado este miércoles las "maniobras de distracción" que, en su opinión, está llevando a cabo el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), para "esconder que su gestión no está a la altura". En un apunte en su cuenta de la red social 'X' recogido por Europa Press, el líder socialista se ha pronunciado así después de que el presidente andaluz haya anunciado este miércoles, durante el viaje institucional de tres días a Bruselas que mantiene desde este pasado martes, que pedirá personalmente la próxima semana a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, que el Ejecutivo central inicie los procedimientos para reclamar a la Comisión Europea la activación del Fondo de Solidaridad de la UE para hacer frente a la "catástrofe natural" que supone la prolongada sequía en la comunidad autónoma. Al respecto, Juan Espadas ha comentado que le "parece muy bien" que el presidente de la Junta "solicite más recursos para la sequía", pero ha apostillado que Juanma Moreno "debería saber que los requisitos de este Fondo de Solidaridad y sus cuantías no resuelven, ni de lejos, el problema de infraestructuras necesarias en Andalucía y otras obras de emergencia". Al hilo, el líder socialista ha adjuntado a su comentario una tabla de la que se desprende que "España sólo ha recibido 100,35 millones de euros de este fondo desde 2002", y ha remarcado que "los anuncios de obras que luego no empiezan o los presupuestos sin ejecutar son el problema" para Andalucía. "Estas maniobras de distracción solo intentan esconder que su gestión no está a la altura", ha sentenciado Juan Espadas en su comentario en respuesta a Juanma Moreno. RESPUESTA AL PORTAVOZ PARLAMENTARIO DEL PP-A Por otro lado, el líder del PSOE-A ha replicado desde la misma red social al portavoz del Grupo Popular en el Parlamento andaluz, Toni Martín, quien este miércoles ha acusado a los socialistas de situarse "enfrente de los andaluces" al haber "arremetido contra" la propuesta del presidente de la Junta para solicitar a la UE la puesta en marcha del referido fondo de solidaridad que palíe el daño de la sequía en Andalucía. Juan Espadas ha replicado a Martín que "no da una", así como le ha advertido de que "la ignorancia, la mentira o la brocha gorda son malas consejeras en política". En esa línea, el secretario general del PSOE-A ha remarcado que "los socialistas no podemos estar en contra de fondos europeos para Andalucía porque somos los que los conseguimos para España", y ha reprochado a los 'populares' que "ustedes los boicotearon y, cuando los reciben, ni siquiera tienen capacidad para gastarlos". De igual modo, Espadas ha respondido a otra crítica que ha realizado el portavoz parlamentario del PP-A, que ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha dejado a Andalucía "al margen de los fondos previstos para la realización de las infraestructuras necesarias para electrificación o generación de electricidad o evacuación de energías renovables", y ha lamentado que esta comunidad "genera el 20% de la energía", pero "solo recibe el 2% de la inversión". Frente a esa afirmación, Juan Espadas ha subrayado que "Andalucía es la comunidad en la que más invierte el Gobierno en infraestructuras energéticas para apoyar las renovables en el marco vigente de planificación". "Lo de su 2% es para algunas obras puntuales y complementarias a esas ya previstas por Red Eléctrica", ha puntualizado el líder socialista antes de concluir su comentario de respuesta al portavoz 'popular' pidiéndole "un poco de rigor, y menos palabras gruesas", que "no le vendrían nada mal", ha zanjado el líder socialista.