PP defiende preguntar a los letrados del Senado por los efectos de no tramitar la amnistía para "despejar dudas" de Vox

El Partido Popular ha defendido la petición de informes a los letrados del Senado para conocer los efectos que tendría la no admisión a trámite de la amnistía en la Cámara Alta, alegando que lo hacen para "despejar dudas" de Vox y que los 'populares' no están dispuestos a hacer "nada que sea ilegal". Así lo ha explicado en declaraciones a los medios el portavoz y vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper, que preguntado sobre si estarían dispuestos a no tramitar la amnistía tras solicitar dicho informe, ha recalcado que "nunca" harán "nada que sea ilegal" o que "perjudique la institucionalidad". "Cuando pedimos un informe a los letrados, ya sea en el Congreso de los Diputados o en el Senado, es para despejar las dudas de aquellos que las tengan y para que el funcionamiento sea pues transparente y normal", ha explicado Sémper, después de que Vox amenazara con querellarse contra la Mesa de la Cámara Alta --donde el PP tiene mayoría-- por "prevaricación" si admitían la tramitación de la norma. No obstante, pese a solicitar el miércoles un informe a los letrados sobre las consecuencias de no tramitar la amnistía en el Senado, la posición de los 'populares' "no ha variado" y solicitaron los documentos porque les parece "oportuno" y porque "aporta algo más de luz por si alguien vive en la oscuridad". "Nosotros no somos el PSOE (...) No vamos a hacer nunca nada que sea ilegal y nunca vamos a hacer algo que perjudique la institucionalidad, en este caso al Senado. Y con total naturalidad y normalidad democrática e institucional, funcionaremos", ha proseguido Sémper en su intervención, que ha pedido que nadie espere "cosas raras" con el PP con asuntos que tensionen los reglamentos o la ley. En este sentido, fuentes del PP han confirmado a Europa Press que el partido no duda de la tramitación de la ley de amnistía, pero solicitan los informes para fortalecer sus posición a favor de combatirla desde la legalidad. ROLLÁN SOLICITÓ EL MARTES LOS INFORMES El presidente del Senado, Pedro Rollán, solicitó el martes dos informes a los letrados, según informaron fuentes parlamentarias a Europa Press, para entender qué consecuencias tendría la no admisión a trámite de la ley de amnistía, como pide hacer Vox, y para conocer el "fondo" y las valoraciones técnicas que los administrativos tengan que hacer de la medida. Lo hizo después de que los de Santiago Abascal anunciaran que se querellarían ante el Tribunal Supremo contra la Mesa de la Cámara Alta si admitía a trámite la amnistía, alegando que sus miembros son conocedores de la "falta de constitucionalidad" del texto, por lo que su conducta encajaría en un delito de prevaricación. El PP respondió anteriormente a Vox que la legalidad obliga a admitir a trámite en el Senado el proyecto de amnistía, y que la única forma de "combatir la ley" es "desde la ley, nunca fuera de la ley". "Si los letrados dicen que a la ley hay que darle trámite, se le dará el trámite" argumentó el portavoz del Congreso 'popular', Miguel Tellado, en una entrevista en RNE la semana pasada.