Pisarello (Sumar) advierte de que la posibilidad de no tramitar la amnistía en el Senado sería "golpismo parlamentario"

30/01/2024 El secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, atiende a medios a su llegada a una reunión de la Mesa del Congreso, en el Congreso de los Diputados, a 30 de enero de 2024, en Madrid (España). POLITICA Carlos Luján - Europa Press

El diputado de Sumar y dirigente de En Comú Podem, Gerardo Pisarello, ha advertido de que "sería golpismo parlamentario de manual" la posibilidad de que el Senado no admitiera a trámite la Ley de Amnistía, en el caso de que el Congreso la aprobara con la consiguiente remisión a la Cámara Alta. Así lo ha trasladado mediante un mensaje en la red social 'X', después de que el PP haya defendido la petición de informes a los letrados del Senado para conocer los efectos que tendría la no admisión a trámite de la amnistía en la Cámara Alta, alegando que lo hacen para "despejar dudas" de Vox y que los 'populares' no están dispuestos a hacer "nada que sea ilegal". Por su parte, Vox quiere que el PP paralice la tramitación de la Ley de Amnistía en el Senado usando su mayoría absoluta, y para ello le ha sugerido que el órgano de gobierno de la Cámara Alta declare inconstitucional la iniciativa o la tramite como reforma constitucional, para así forzar al Congreso a plantear un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional para que decida. Pisarello ha arremetido contra el PP y ha lanzado que, como "ya no lo controla a su antojo", llama al Tribunal Constitucional "cáncer de la democracia", en referencia a unas polémicas declaraciones del dirigente popular Esteban González Pons. "¿Ahora pretende que la Mesa del Senado actúe como un TC preventivo, y que bloquee la discusión de leyes que no le gustan? Ya sería golpismo parlamentario de manual, vaya", ha concluido el también secretario primero de la Mesa del Congreso.