Moreno buscará alianzas con otras regiones europeas afectadas por la sequía para reclamar medidas a la CE

31/01/2024

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado este miércoles en Bruselas que está buscando "alianzas" con otras regiones europeas que sufren el problema de la sequía para demandar a la Comisión Europea que adopte medidas para afrontar este grave problema. En declaraciones a los periodistas en la sede del Comité de las Regiones de la UE, Moreno se ha referido a regiones del sur de Italia, de Grecia, del sur de Francia, de Croacia o a Macedonia, al tiempo que ha mostrado su intención de hablar con autoridades de los landers alemanes y de países nórdicos para que sean "solidarios" en esta reivindicación de medidas de la UE frente a la sequía. "Tiene que haber una agenda política del agua y fondos", ha indicado Juanma Moreno, para quien Europa no será "real ni efectiva si no se tiene en cuenta a los europeos del sur que estamos pasándolo mal como consecuencia de una sequía que no es coyuntural, sino que desgraciadamente es estructural como consecuencia del cambio climático". Para Moreno, un objetivo fundamental es "concienciar y sensibilizar desde el máximo nivel a las autoridades europeas", al tiempo que ha deseado que en la próxima renovación en la composición de la Comisión Europea haya un comisario de Agua. Para Moreno, las "complicidades" no sólo hay que generarlas con las regiones europeas que sufren la sequía, sino también con las que en estos momentos no tienen falta de agua, pero que la pueden tener "en un futuro" como consecuencia del cambio climático y no estarán preparadas a nivel de infraestructuras. Asimismo, Juanma Moreno ha manifestado que el sector agrícola está sufriendo especialmente la falta de agua, de manera que son necesarios más fondos europeos, sobre todo, tras un reparto de la PAC por parte del Gobierno español que ha sido "francamente malo" para Andalucía. "Tenemos a nuestros agricultores y ganaderos en Andalucía en una situación muy difícil", ha señalado Juanma Moreno, quien se ha referido a la carencia de todos los elementos que ellos necesitan para producir. El presidente andaluz ha recalcado que todos los países de la UE tiene que tomar conciencia de que la sequía es un "problema global" y que no se puede "mirar para otro lado". De otro lado, Juanma Moreno ha informado de que en la noche de este miércoles participará en una cena en Bruselas con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y con otros presidentes de comunidades del PP, como los de Islas Baleares y de Aragón, así como alcaldes del partido, además de los eurodiputados.