Marta Torrejón: "No estamos acostumbradas a pinchar partidos"

Lisboa, 31 ene (EFE).- La futbolista del Barcelona Marta Torrejón admitió este miércoles que no salen de Lisboa con buenas sensaciones porque no están acostumbradas a "pinchar" partidos pero están "tranquilas" tras pasar a cuartos de final de la Liga de Campeones como primeras de grupo.

"Evidentemente no estamos acostumbradas a pinchar partidos. Un 4-4 encima es un resultado bastante abultado de cara a encajar goles", dijo en declaraciones a periodistas tras el empate con el Benfica en el último partido de la fase de grupos de la Champions.

Las azulgrana no se van "contentas" pero sí "tranquilas" por pasar como primeras de grupo, "que era el objetivo principal".

"Cuando llevas una racha tan positiva y tan buena, a veces un buen golpe te hace bajar un poco y saber que si no haces las cosas como se deben, si no tienes el día inspirado, si no sales tampoco al 100 % o no tienes tu mejor día se te complica el partido como ha sido hoy", señaló.

En cuanto al sorteo del próximo martes, no quiso avanzar ningún rival preferido para la próxima ronda: "El que toque y a por esos cuartos", zanjó. EFE

pfm/asc

(vídeo)